Соперники «Барсы» 83 раза попали в офсайд в Ла Лиге. На втором месте «Осасуна» – 35
«Барселона» гораздо чаще всех в Ла Лиге ловит соперников в офсайд.
Команда Ханси Флика на своем поле обыграла «Эспаньол» в 12-м туре (3:1).
За весь матч гости 6 раз оказывались в положении вне игры – в двух случаях «Эспаньол» забивал гол, который был отменен ВАР.
В текущем сезоне соперники «Барселоны» суммарно 83 раза попадали в офсайд. Это самый высокий результат в лиге.
Ближе всех к каталонцам по этому показателю «Осасуна» – 35 офсайдов у их соперников, по 27 – у соперников «Атлетика», «Лас-Пальмаса» и «Валенсии».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер MisterChip
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