Соперники «Барсы» 83 раза попали в офсайд в Ла Лиге. На втором месте «Осасуна» – 35

«Барселона» гораздо чаще всех в Ла Лиге ловит соперников в офсайд.

Команда Ханси Флика на своем поле обыграла «Эспаньол» в 12-м туре (3:1).

За весь матч гости 6 раз оказывались в положении вне игры – в двух случаях «Эспаньол » забивал гол, который был отменен ВАР.

В текущем сезоне соперники «Барселоны» суммарно 83 раза попадали в офсайд. Это самый высокий результат в лиге.

Ближе всех к каталонцам по этому показателю «Осасуна » – 35 офсайдов у их соперников, по 27 – у соперников «Атлетика », «Лас-Пальмаса » и «Валенсии».

📸 «Барса» Флика душит соперников офсайдами