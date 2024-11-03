Тренер «Эспаньола» про 1:3: «Барса» не создала 70 моментов, но наказала нас тремя голами – они не прощают. Мы были лучше во 2-м тайме»
В 12-м туре Ла Лиги «блауграна» победила со счетом 3:1. Два гола «Эспаньола» в сегодняшнем матче были отменены из-за офсайдов, еще один – из-за выхода мяча за линию поля.
«Было тяжело, но мы были вовлечены в игру до самого конца. Два офсайда были сосем небольшими. Они не прощают – у них не было 70 моментов, но они наказали нас тремя голами.
План на матч состоял в том, чтобы усилить опорную зону, сместиться в центр. В первом тайме мы очень плохо это интерпретировали. После перерыва мы были лучше – мы знали, что они устали.
Первое, о чем я прошу нападающих – это бежать и прессинговать. Мы должны кусаться, как во втором тайме – именно так мы вытаскивали матчи.
Либо ключевым моментом был план на игру, либо нам казалось, что мы очень хороши. Начало матча сильно повлияло на исход», – сказал Маноло Гонсалес в эфире DAZN.
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