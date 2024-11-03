У вратаря «Пари НН» Медведева сухой матч, ассист и сэйв пенальти против «Ахмата». Он набрал 15 фэнтези-очков за матч
«Пари НН» на выезде победил «Ахмат» (2:0).
На 54-й минуте вратарь «Пари НН» Никита Медведев отбил пенальти Лечи Садулаева, а на 98-й минуте отдал ассист на гол Александра Эктова.
Всего за матч Медведев набрал 15 очков в фэнтези турнире РПЛ на Спортсе’’ – +2 за игру, +4 за сухой матч, +5 за отбитый пенальти, +3 за голевую передачу, +1 за сэйвы. Он стал самым результативным в «Пари НН» (55 очков).
В 14-м туре фэнтези РПЛ Медведева выбрали 2,01% игроков (461 человек).
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
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