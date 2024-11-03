В Таджикистане готовы провести со сборной России серию товарищеских матчей

В сборной Таджикистана готовы провести матч с Россией.

«Официальных договоренностей по поводу серии товарищеских матчей в следующем году нет, но мы постоянно находимся в контакте с РФС и общаемся на эту тему.

У нас есть идея сделать большую серию домашних и выездных матчей со сборной России в ближайшем будущем – наша команда в любое время готова сыграть в РФ.

Пока мы с российской стороной даже и близко не обсуждали даты возможных игр. В следующем году будет много дат, так называемых «дней ФИФА», в рамках которых мы, возможно, сыграем со сборной России. Такой матч может состояться», – сказал генсекретарь Федерации футбола Таджикистана Фурхат Ахмеджанов.