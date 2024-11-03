В Таджикистане готовы провести со сборной России серию товарищеских матчей
В сборной Таджикистана готовы провести матч с Россией.
«Официальных договоренностей по поводу серии товарищеских матчей в следующем году нет, но мы постоянно находимся в контакте с РФС и общаемся на эту тему.
У нас есть идея сделать большую серию домашних и выездных матчей со сборной России в ближайшем будущем – наша команда в любое время готова сыграть в РФ.
Пока мы с российской стороной даже и близко не обсуждали даты возможных игр. В следующем году будет много дат, так называемых «дней ФИФА», в рамках которых мы, возможно, сыграем со сборной России. Такой матч может состояться», – сказал генсекретарь Федерации футбола Таджикистана Фурхат Ахмеджанов.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости