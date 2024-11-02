В матче ЦСКА – «Спартак» – три удаления! И теперь 10 красных карточек в последних 12 дерби

На обоюдное удаление давали 8%.

Матчи «Спартака» и ЦСКА – частый взрыв эмоций и повышенная вероятность удалений. Последние несколько лет команды подтверждают этот тезис. И теперь, новое дерби – новая красная, да еще и не одна – целых три!

Обоюдное удаление в дерби – Литвинов и Роша ушли раньше, Обляков – в конце

Перед матчем 33% вероятности давали на саму красную карточку – коэффициент был 3.05. Матч начался со стычки Тео Бонгонды и Мойзеса, а в какой-то момент в лайве можно было увидеть коэффициент 2.75. Но затем игра успокоилась.

Второй тайм начался с атак «Спартака», а потом после двух подряд фолов игроков ЦСКА завязалась драка. Судья Алексей Сухой выгнал с поля Виллиана Рошу, а после видеопросмотра удалил и Руслана Литвинова. Ближе к концу игры Иван Обляков получил вторую желтую, налетев на Данила Пруцева.

Кто готовился к красным в этом дерби – разочарован не был.

10 красных карточек в 12 последних дерби!

Звучит угрожающе. Теперь более чем в половине игр между «Спартаком» и ЦСКА с 2020 года обязательно кто-то удалялся. Красных – десять, матчей таких – семь. Вкратце о них:

● В ярком кубковом дерби в марте-2020 «Спартак» обыграл ЦСКА 3:2 в дополнительное время. Эсекиэль Понсе за отмашку на 104-й минуте получил вторую желтую карточку, которую на тот момент глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи позже назвал ошибочной. Но «Спартак» через три минуты убежал в результативную контратаку – и Джордан Ларссон принес победу клубу.

Кстати, тогда Роман Зобнин срубил в конце игры Ивана Облякова и тоже рисковал нарваться на удаление.

● В том же году после возобновления сезона во время пандемии коронавируса ЦСКА выиграл 2:0 в РПЛ. И в этой игре Зобнин все же зарядил Облякову на красную – отмахнулся локтем. Произошло это примерно за 20 минут до конца, после чего ЦСКА забил второй гол и победил.

● Через год команды встречались в конце сезона-2020/21. ЦСКА остался вдесятером за восемь минут до перерыва, когда Ильзат Ахметов скосил Александра Соболева. После ВАР – прямая красная. «Спартак» забил единственный гол в матче в начале второго тайма.

● Осенью 2021-го команды встретились на «ВЭБ-Арене» – опять 1:0, только в пользу ЦСКА, и опять удаление у него же – только теперь случилось в самом конце матча. Антон Заболотный забил, а потом скосил Виктора Мозеса и удалился. На результат это не повлияло.

● В кубковой игре 2022-го «Спартак» обыграл в гостях ЦСКА 1:0, целый тайм играя в большинстве. Перед перерывом Жан-Филипп Гбамен отмахнулся от Зобнина – вторая желтая превратилась в красную. Обладая большим преимуществом, «Спартак» чуть было не пропустил в конце, но гол Зелимхана Бакаева с пенальти в первом тайме так и остался единственным.

● За три тура до конца сезона-2022/23 «Спартак» принимал ЦСКА, пропустил от своего будущего футболиста Хесуса Медины и ответил двумя голами Квинси Промеса. Половину второго тайма команды доигрывали усеченными составами после удаления Соболева и Виллиана Роши – памятный конфликт с провокациями, обоюдными стычками и затем нехорошим жестом форварда «Спартака».

● И теперь – снова Роша, который сцепился с половиной спартаковского состава, ударил Срджана Бабича и удалился вместе с Литвиновым. А под конец убрали Облякова. Десять красных по итогам 12 последних дерби!

Вероятность удаления в матче ЦСКА – «Спартак» чуть выше, чем в остальных играх

Сразу несколько вариантов с удалением предлагалось перед этой игрой. Как уже было сказано, 33% вероятности давали на саму красную карточку – коэффициент 3.05. При этом удаление главного тренера или запасного игрока оценивалось в 17% (это 6.00), а у обеих команд – в 8% (это 12.00).

Предлагался соблазнительный вариант «пенальти или удаление» за 1.66. Или обратный за 2.10. Как видим, зашло все, что связано с удалениями, причем даже у обеих команд.

Если красная карточка в дерби оценивалась в 33%, то во всех остальных играх тура ее котировали ниже – в 28% (за 3.60).

В топ-лигах в матчах с участием главных команд на этой неделе такие варианты предлагаются вообще на уровне 20-22%, то есть с коэффициентами 4.50-5.00. Впрочем, есть и исключение – 3.80 в каталонском дерби, где «Барселона» играет с «Эспаньолом».

Ставочная вики Спортса

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Алексей Филиппов