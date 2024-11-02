«Локо» единственный в этой РПЛ выиграл все матчи, в которых вел в счете – 10

«Локомотив» выигрывает все матчи в Мир РПЛ, в которых ведет в счете.

В 14-м туре команда Михаила Галактионова победила «Рубин » (1:0).

«Локомотив » – единственный клуб в текущем сезоне РПЛ , который не потерял ни одного очка, ведя в счете.

Железнодорожники выиграли все 10 матчей, в которых лидировали (и открывали счет).