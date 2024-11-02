Батраков сыграет в следующем матче «Локо». Хабвек тренируется в общей группе после травмы в матче с «Зенитом»

Алексей Батраков готов сыграть в следующем матче «Локомотива».

Батраков получил травму в матче 13-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1). Из-за перебора желтых карточек полузащитник не принял участия в игре 14-го тура с «Рубином» (1:0) 2 ноября.

«Он тренируется в общей группе и готов принять участие в следующем матче. Саша Сильянов приболел, не хватило времени его подготовить к игре. Если бы он восстановился, был бы другой состав.

Нам надо было соблюсти баланс в обороне и на флангах соперника. Нам не хватало остроты, активности. Ребят, которых не хватало, являются лидерами, но мы владели территориальным преимуществом. Не хватало агрессии, завершения, подач, проходов в обоих таймах», – сказал главный тренер «Локомотива ».

Следующую игру железнодорожники проведут в гостях у «Динамо » в рамках Фонбет Кубка России.