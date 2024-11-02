Ираола о 2:1 с «Ман Сити»: «Когда побеждаешь «Реал», ощущения схожие. Одно дело – обыграть «Сити», но другое – играть лучше. «Борнмут» действовал без страха»
Андони Ираола высказался о победе над «Ман Сити» (2:1).
Главный тренер «Борнмута» рассказал о том, похоже ли ощущения от победы над «Ман Сити» на те, что он испытывал, когда его «Райо Вальекано» обыграл «Реал».
«Похоже. Когда обыгрываешь «Реал», это чем-то похоже. В таких матчах ты понимаешь, что должен показать свой лучший уровень и ждать, чтобы у них был не лучший день.
Мы должны были ощутить давление, и в конце было очень напряженно. Я очень доволен, одно дело – обыграть «Сити», но другое – играть лучше. Мы играли без страха, пытались прессинговать, когда могли, и защищаться, когда это было нужно. В последние 10 минут было опасно. От этого совсем не получаешь удовольствия. Давление было огромным», – сказал главный тренер «Борнмута» в интервью Sky Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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