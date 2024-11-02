  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Сити» на 79-й впервые пробил в створ ворот «Борнмута». Всего у «горожан» 4 точных удара – на два меньше, чем у соперника
0

«Сити» на 79-й впервые пробил в створ ворот «Борнмута». Всего у «горожан» 4 точных удара – на два меньше, чем у соперника

«Борнмут» нанес больше ударов в створ, чем «Сити».

«Горожане» уступили на выезде со счетом 1:2 в матче 10-го тура АПЛ.

В этом матче команда Пепа Гвардиолы пробила по воротам «Борнмута» 19 раз, точными были 4 попытки. При этом первый удар в створ пришелся на 79-ю минуту.

«Борнмут» за всю игру нанес 12 ударов и 6 раз попал в створ.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт АПЛ
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБорнмут
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола об 1:2: «У «Сити» были моменты, но я поздравляю «Борнмут» с победой. Они очень агрессивны, хороши в скорости и физике»
244 минуты назад
Семеньо о 2:1 с «Сити»: «Борнмут» заслужил победу над лучшей командой в мире. Невероятные чувства»
9сегодня, 17:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сафонов сыграл на ноль против «Ланса». Вратарь «ПСЖ» сделал 2 сэйва
1516 минут назад
Нино о 2:1 с «Динамо» Махачкала: «Слава Богу, три очка остались в Петербурге. Сложная игра, Адамов спасал «Зенит», принял участие в победе»
522 минуты назад
Это настоящая форма «Реала»?
29 минут назадСпецпроект
Галактионов об 1:0 с «Рубином»: «Игра шла к ничьей, но «Локомотив» показал дух, стремление к победе, и это вознаградилось. Честь и хвала ребятам, что нашли этот момент»
1232 минуты назад
Семак о 2:1 с «Динамо» Махачкала: «У «Зенита» было много моментов, нужно качественнее играть в завершении. Из-за травм не сделали замены, которые хотели»
1334 минуты назад
ЦСКА – «Спартак». Обляков, Гуарирапа, Барко, Бонгонда и Угальде в старте. Онлайн-трансляция
9443 минуты назадLive
Чемпионат России. ЦСКА против «Спартака», «Зенит» победил «Динамо» Махачкала, «Локомотив» обыграл «Рубин»
99243 минуты назадLive
Ван Дейк о 1-м месте «Ливерпуля» в АПЛ: «Рано придавать этому значение, хотим оказаться там после последнего матча в мае. Впереди долгий путь»
448 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Унион», «Дортмунд» против «Лейпцига»
1853 минуты назадLive
Слот выиграл 8 из 10 первых матчей во главе «Ливерпуля» в АПЛ – это лучший показатель среди всех тренеров клуба
30сегодня, 17:29
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о 0:1 с «Ньюкаслом»: «Они вовлекли «Арсенал» в определенный рисунок игры, у нас не хватило инструментов, чтобы противостоять этому. Не было стабильности»
1 минуту назад
Компани о 3:0: «Унион» был очень надежен в обороне в первом тайме. Это была сложная игра, и я доволен результатом»
4 минуты назад
Мостовой о 2:1 с «Динамо» Махачкала: «У «Зенита» не самая хорошая игра, но побеждаем. Берем очки с командами из нижней части РПЛ»
19 минут назад
Winline устроил перформанс с элементами дополненной реальности перед дерби ЦСКА – «Спартак» с участием «Парка Горького»
14 минут назадСпецпроект
Слот о 2:1 с «Брайтоном»: «Когда уступаешь такой команде 0:1, но можешь вернуться и выиграть, это придает уверенности. Больше, чем первое место «Ливерпуля» в таблице»
216 минут назад
«Монца» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
18 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда принимает «Аль-Кадисию», «Аль-Фатех» и «Аль-Фейха» сыграли вничью
5925 минут назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг». 1:1 – Байер забил. Онлайн-трансляция
125 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» обыграл «Ланс», «Ницца» в гостях у «Бреста»
826 минут назадLive
«ПСЖ» одолел «Ланс» – 1:0. Дембеле забил на 4-й минуте, Сафонов отыграл весь матч
328 минут назад