«Сити» на 79-й впервые пробил в створ ворот «Борнмута». Всего у «горожан» 4 точных удара – на два меньше, чем у соперника
«Борнмут» нанес больше ударов в створ, чем «Сити».
«Горожане» уступили на выезде со счетом 1:2 в матче 10-го тура АПЛ.
В этом матче команда Пепа Гвардиолы пробила по воротам «Борнмута» 19 раз, точными были 4 попытки. При этом первый удар в створ пришелся на 79-ю минуту.
«Борнмут» за всю игру нанес 12 ударов и 6 раз попал в створ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт АПЛ
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