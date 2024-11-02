«Сити» на 79-й впервые пробил в створ ворот «Борнмута». Всего у «горожан» 4 точных удара – на два меньше, чем у соперника

«Борнмут» нанес больше ударов в створ, чем «Сити».

«Горожане» уступили на выезде со счетом 1:2 в матче 10-го тура АПЛ.

В этом матче команда Пепа Гвардиолы пробила по воротам «Борнмута» 19 раз, точными были 4 попытки. При этом первый удар в створ пришелся на 79-ю минуту.

«Борнмут » за всю игру нанес 12 ударов и 6 раз попал в створ.