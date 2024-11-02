Компани о 3:0: «Унион» был очень надежен в обороне в первом тайме. Это была сложная игра, и я доволен результатом»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги игры с «Унионом».

Мюнхенский клуб одержал победу со счетом 3:0 в 9-м туре Бундеслиги.

«Унион » был очень надежен в обороне в первом тайме. Я был немного обеспокоен тем, что, возможно в первом тайме мы не осознавали, насколько сложна эта игра.

Команда очень усердно работала в первом и втором тайме, и это всегда помогает при хорошем составе. Я был очень доволен игрой во втором тайме, потому что мы играли очень хорошо. Это была сложная игра, и я доволен результатом», – сказал Компани .