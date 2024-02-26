Пеп о соперниках «Сити»: «Ливерпуль» и «Арсенал» забивают по 3, 4, 5 голов за матч, их практически невозможно остановить. Но мы еще в игре»

Пеп Гвардиола высказался о соперниках «Манчестер Сити» в борьбе за АПЛ.

– Что вы думаете о том, что ваши соперники празднуют, в то время как вы сохраняете спокойствие?

– Иногда я тоже это делаю. Я знаю, что они делают это каждый день. Это не проблема. Мы активно праздновали [победы в матчах] против « » дома и на выезде, а также гол Оскара [ ] « » на последних минутах. Мы знаем, ради чего играем. Я думаю, что в матче с «Борнмутом» мы не могли праздновать, потому что были вымотаны, и у нас не было сил, но, конечно, мы были действительно рады.

Я знаю, насколько хороши наши соперники, даже «Астон Вилла». Но « » и « » забивают по три, четыре, пять голов за игру, так что их практически невозможно остановить. Но мы все еще в игре – посмотрим, сможем ли мы стать лучше, чтобы продолжать побеждать, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

После 26 туров «горожане» с 59 очками занимают 2-е место в таблице АПЛ, на 1 очко отставая от «Ливерпуля».