Пеп о соперниках «Сити»: «Ливерпуль» и «Арсенал» забивают по 3, 4, 5 голов за матч, их практически невозможно остановить. Но мы еще в игре»

Теги Ливерпуль Ньюкасл Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Борнмут Брентфорд Оскар Бобб Футбол

Пеп Гвардиола высказался о соперниках «Манчестер Сити» в борьбе за АПЛ.

– Что вы думаете о том, что ваши соперники празднуют, в то время как вы сохраняете спокойствие?

– Иногда я тоже это делаю. Я знаю, что они делают это каждый день. Это не проблема. Мы активно праздновали [победы в матчах] против «Брентфорда» дома и на выезде, а также гол Оскара [Бобба] «Ньюкаслу» на последних минутах. Мы знаем, ради чего играем. Я думаю, что в матче с «Борнмутом» мы не могли праздновать, потому что были вымотаны, и у нас не было сил, но, конечно, мы были действительно рады.

Я знаю, насколько хороши наши соперники, даже «Астон Вилла». Но «Ливерпуль» и «Арсенал» забивают по три, четыре, пять голов за игру, так что их практически невозможно остановить. Но мы все еще в игре – посмотрим, сможем ли мы стать лучше, чтобы продолжать побеждать, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

После 26 туров «горожане» с 59 очками занимают 2-е место в таблице АПЛ, на 1 очко отставая от «Ливерпуля».

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45 комментариев
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Пеп просто усыпляет бдительность, но Ливерпуль и Арсенал на самом деле набрали хороший ход, впечатляет
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У Арсенала мало опыта борьбы за чемпионство, а у Ливерпуля взрослых только на половину стартового состава осталось.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
скопирую и соседней ветки коммент пользователя SergScouser:

"У Челси было всего 4 игрока U21 (Мадуэке, Палмер, Гюсто, Колвил), из них Гюсто 20, остальным 21.
У Ливерпуля было 7 игроков U21, из них:
- 21 (Куанса, Эллиотт, Гравенберх)
- 20 (Брэдли)
- 19 (Кларк)
- 18 (МакКоннелл, Даннс)"
+8
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+7
"Их практически невозможно остановить", " мы всё ещё в игре" (алë, вы на втором месте 😂) - ох и жук этот Пеп))
+6
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Какой же Пеп истинный шарлатан)
+4
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Ответ Ман Сити 07
При игре в запасе ☝️
да вроде уже сравнялись по матчам
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Ответ Никита Алексеев
Комментарий удален пользователем
У Сити уже спад наметился, причём серьёзный
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Сегодня хвалит их потом сам обоим по 4, по 5 накидает
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Ответ #SharkTeam
Сегодня хвалит их потом сам обоим по 4, по 5 накидает
Когда случается обратное,ты странным образом залегаешь на дно.Я не один раз уже говорил тебе,к чему это бахвальство и пренибрежительное отношение к клубам соперникам?Просто болей за любимый клуб,радуйся победам,сопереживай во время игровых спадов,ну просто будь адекватным болельщиком.Или адекватность это не про тебя и тебе подобных?Везде хватает дер..а,зачем ты сам себя в эту лужу окунаешь?
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Ответ Эркинбек Апаканов
Но у них нету такого давления, которое есть у Сити. У Ливерпуля есть преимущество вот в этом.
Ну хз, от Ливера все ждут квадрупл, если это не давление, то что?
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Ответ Michael_the_creator
При всем уважении к Арсеналу, они пока ещё не претенденты; прошлый сезон тому подтверждение, и с тех пор мало что изменилось. Поэтому считаю очный матч 10.03 ключевой игрой Но согласен, очки ещё все будут терять
Как по мне, Арсенал в этом году довольно прилично прибавил( даже по сравнению с прошлым годом) во многих аспектах организации игры. Если бы не участие в ЛЧ, то я бы , прямо сейчас , оценивал его шансы на победу в АПЛ на ровне с Ливерпулем , даже с учетом отставания от него на два очка и календаря .
Сити небольшой фаворит в этой гонке, всё же [ имхо ]
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Ответ Michael_the_creator
10 марта узнаем кто будет победителем АПЛ в этом сезоне
Если ничья, то Арсенал😁
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Ответ Michael_the_creator
10 марта узнаем кто будет победителем АПЛ в этом сезоне
Даже близко не узнаем. Сейчас три команды в гонке, с отрывом по одному очку друг от друга,а впереди еще будет вагон туров -- очки будут терять всё и после матча Ливерпуль--Сити
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Пепу надо было Райса покупать а не Гвардиола аж за 90 миллионов который сейчас на лавке сидит ...
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Согласен, если Родри получит травму то сезон для Сити можно сказать закончен
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Сити не станет чемпионом, если получит травму Родри или де Брюйне, а так чтобы ни говорил Пеп, они все еще главные фавориты
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На текущий момент что Арсенал, что Ливерпуль по игре сильнее выглядят, как фанат Сити скажу
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Лукавит старина Пеп....
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Арсенал по весне как всегда посыпется, а у Ливерпуля половина состава не играет, так что шансы у Сити предпочтительнее, только бы травмы у Родри не было
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Ответ Egor Aleksandrovich
скопирую и соседней ветки коммент пользователя SergScouser: "У Челси было всего 4 игрока U21 (Мадуэке, Палмер, Гюсто, Колвил), из них Гюсто 20, остальным 21. У Ливерпуля было 7 игроков U21, из них: - 21 (Куанса, Эллиотт, Гравенберх) - 20 (Брэдли) - 19 (Кларк) - 18 (МакКоннелл, Даннс)"
Так это из тех вышел
Стартовый состав младше у синих
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Ответ Egor Aleksandrovich
скопирую и соседней ветки коммент пользователя SergScouser: "У Челси было всего 4 игрока U21 (Мадуэке, Палмер, Гюсто, Колвил), из них Гюсто 20, остальным 21. У Ливерпуля было 7 игроков U21, из них: - 21 (Куанса, Эллиотт, Гравенберх) - 20 (Брэдли) - 19 (Кларк) - 18 (МакКоннелл, Даннс)"
То есть всего на три U21 игрока больше, из них трое 18 и 19 лет. Остальные 20-21, как и у Челси. Ну, и в чём проблема? Я ведь сказал то же самое: составы практически равные по возрасту, но нытьё про шкилу только от квадрупльных. Ещё и коммент от «сержскаузера», ор🤓
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Ответ Владимир Долгополов
Ну понятно же что речь скорее о основных игроках.Чисто представь Сити без Родри,КДБ и Фодена.Да и при чем здесь матч с Челси,когда речь о остатке сезона.
Ну, легко представляется - МС так почти полсезона играл и никто не страдал🤓
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Ответ Эркинбек Апаканов
Но у них нету такого давления, которое есть у Сити. У Ливерпуля есть преимущество вот в этом.
у Сити нет давления, они этот АПЛ давно прошли и знают как заставить нервничать соперника который лидирует.
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Ответ nb8dwryv56
Пеп всегда с уважением относится к соперничеству, одному Клоппу перед очными встречами масса комплиментов всегда. Кто то скажет усыпление бдительности, а я бы назвал здоровой адекватной конкуренцией и пониманием происходящего
ну да, его же просто так прозвали шарлатаном)))
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Комментарий удален пользователем
Ответ Ман Сити 07
При игре в запасе ☝️
Нет,игр уже одинаково.
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Ответ Eljza
"Их практически невозможно остановить", " мы всё ещё в игре" (алë, вы на втором месте 😂) - ох и жук этот Пеп))
и так каждый год! вечно ноет под конец сезона))
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А у Сити наметился спад в игре
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