Пеп о соперниках «Сити»: «Ливерпуль» и «Арсенал» забивают по 3, 4, 5 голов за матч, их практически невозможно остановить. Но мы еще в игре»
Пеп Гвардиола высказался о соперниках «Манчестер Сити» в борьбе за АПЛ.
– Что вы думаете о том, что ваши соперники празднуют, в то время как вы сохраняете спокойствие?
– Иногда я тоже это делаю. Я знаю, что они делают это каждый день. Это не проблема. Мы активно праздновали [победы в матчах] против «Брентфорда» дома и на выезде, а также гол Оскара [Бобба] «Ньюкаслу» на последних минутах. Мы знаем, ради чего играем. Я думаю, что в матче с «Борнмутом» мы не могли праздновать, потому что были вымотаны, и у нас не было сил, но, конечно, мы были действительно рады.
Я знаю, насколько хороши наши соперники, даже «Астон Вилла». Но «Ливерпуль» и «Арсенал» забивают по три, четыре, пять голов за игру, так что их практически невозможно остановить. Но мы все еще в игре – посмотрим, сможем ли мы стать лучше, чтобы продолжать побеждать, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
После 26 туров «горожане» с 59 очками занимают 2-е место в таблице АПЛ, на 1 очко отставая от «Ливерпуля».
"У Челси было всего 4 игрока U21 (Мадуэке, Палмер, Гюсто, Колвил), из них Гюсто 20, остальным 21.
У Ливерпуля было 7 игроков U21, из них:
- 21 (Куанса, Эллиотт, Гравенберх)
- 20 (Брэдли)
- 19 (Кларк)
- 18 (МакКоннелл, Даннс)"
Сити небольшой фаворит в этой гонке, всё же [ имхо ]
Стартовый состав младше у синих