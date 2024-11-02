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Иньиго о Ямале: «Надеюсь увидеть, как он поднимает «Золотой мяч». Для «Барсы» это ключевой игрок, он заставляет соперников нервничать»

Иньиго Мартинес выразил надежду, что Ламин Ямаль выиграет «Золотой мяч» .

Ламин всегда так впечатляет, даже на тренировках?

– Ламин – особенный игрок, таких редко встретишь, и иметь его в нашей команде – это большая радость. Через него проходит много мячей, он заставляет соперников нервничать, и это видно. Он не дрожит, сохраняет спокойствие, создает моменты, забивает важные голы... Для нас он ключевой игрок, у него еще долгий путь впереди. Надеюсь, что он продолжит прогрессировать, и однажды мы увидим, как он поднимает «Золотой мяч».

Какой у него потолок?

– Потолок он установит сам. Карьера футболиста очень длинная. Он еще очень молод, у него впереди прекрасные годы, и надеемся, что он продолжит получать удовольствие, а однажды увидеть его там (с «Золотым мячом») было бы очень приятно, – сказал защитник «Барсы».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoЛамин Ямаль
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