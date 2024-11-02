Иньиго о Ямале: «Надеюсь увидеть, как он поднимает «Золотой мяч». Для «Барсы» это ключевой игрок, он заставляет соперников нервничать»

Иньиго Мартинес выразил надежду, что Ламин Ямаль выиграет «Золотой мяч» .

– Ламин всегда так впечатляет, даже на тренировках?

– Ламин – особенный игрок, таких редко встретишь, и иметь его в нашей команде – это большая радость. Через него проходит много мячей, он заставляет соперников нервничать, и это видно. Он не дрожит, сохраняет спокойствие, создает моменты, забивает важные голы... Для нас он ключевой игрок, у него еще долгий путь впереди. Надеюсь, что он продолжит прогрессировать, и однажды мы увидим, как он поднимает «Золотой мяч ».

– Какой у него потолок?

– Потолок он установит сам. Карьера футболиста очень длинная. Он еще очень молод, у него впереди прекрасные годы, и надеемся, что он продолжит получать удовольствие, а однажды увидеть его там (с «Золотым мячом») было бы очень приятно, – сказал защитник «Барсы».