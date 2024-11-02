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  • Иньиго об отмене гола Мбаппе в класико: «Мы понимали, что они забивают только из офсайда, это придает мотивации. Раздражает, что нужно доигрывать эпизод до конца»
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Иньиго об отмене гола Мбаппе в класико: «Мы понимали, что они забивают только из офсайда, это придает мотивации. Раздражает, что нужно доигрывать эпизод до конца»

Иньиго Мартинес заявил, что рискованная игра «Барсы» сильнее мотивирует команду.

Против «Баварии» были 20 минут мучений, а с «Мадридом» – Мбаппе забил гол, который был отменен... В такие моменты вы не теряете уверенности в Флике и в этом смелом стиле игры?

– Нет, более того, я считаю, что это должно нас еще больше мотивировать, ведь мы понимали, что соперник забивает только из офсайда. Сейчас больше раздражает то, что нужно доигрывать эпизод до конца, пока боковой судья не поднимет флаг – это нас беспокоит больше всего, но удовлетворение от того, что они в офсайде...

Это значит, что мы все делаем правильно, и это дает нам дополнительную мотивацию идти за голом и бороться за победу, – сказал защитник «Барсы».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoИньиго Мартинес
logoКилиан Мбаппе
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