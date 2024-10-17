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  • Лукаку об упущенных моментах с Хорватией на ЧМ-2022: «Я плакал каждый день целую неделю, был сломлен морально и физически. Анри звонил мне по три раза в день – он знает, каково это»
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Лукаку об упущенных моментах с Хорватией на ЧМ-2022: «Я плакал каждый день целую неделю, был сломлен морально и физически. Анри звонил мне по три раза в день – он знает, каково это»

Ромелу Лукаку признался, что болезненно воспринял вылет Бельгии с ЧМ-2022.

На чемпионате мира в Катаре Бельгия не вышла из группы, заняв 3-е место. В последнем матче группового этапа сборная сыграла вничью с Хорватией (0:0) – во 2-м тайме Лукаку не реализовал 4 голевых момента.

«Итак, мы играли с Хорватией, счет был 0:0, и я сказал себе: «Есть надежда». Потом я вышел на замену, и вы, ребята, знаете, как прошла игра – я упустил четыре отличных момента. Так решил Бог, никаких проблем.

Но последствия начались, когда я ударил кулаком по скамейке запасных – тогда-то и выплеснулось все мое разочарование. Я играю в футбол 23 года, и впервые почувствовал себя так, как тогда. Я никогда не думал о депрессии, но, клянусь, когда я уехал в отпуск, то целую неделю плакал каждый день. Я был сломлен физически и морально.

Стоит выразить огромную благодарность Тьерри Анри – он звонил мне по три раза в день, спрашивая: «Ты в порядке? Как у тебя с психикой?» Потому что он знает, каково это. Он такой же, как и я, он дышит футболом, он знает все. Он смотрит все матчи и знает, что я помешан на футболе.

С того момента и до финала я не смотрел ни одной игры чемпионата мира, а просто плакал каждый день.

У нас было три дня на подготовку к игре с Хорватией, поэтому моя первая официальная тренировка состоялась на следующий день после игры с Марокко. Я также тренировался за два дня до игры с Хорватией, это были мои первые тренировки за три месяца. Я знал, что буду там – выиграем ли мы, проиграем или сыграем вничью. Я был нужен тренеру, нужен команде и Бельгии», – сказал нападающий «Наполи» в подкасте Friends of Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
logoТьерри Анри
logoсерия А Италия
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoНаполи
logoЧМ-2022
logoРомелу Лукаку
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