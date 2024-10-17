Лукаку о решении не играть за Бельгию до 2025-го: «Я был сам не свой, угас энтузиазм – со временем найду его в себе, надеюсь. Хочу быть лидером, этому поколению не хватает духа победителей»

Ромелу Лукаку объяснил свое решение приостановить карьеру в сборной Бельгии.

Ранее стало известно, что Лукаку попросил Доменико Тедеско не вызывать его в сборную до 2025 года .

«С меня было достаточно. Я подумал: «К черту». Вспомните мои годы в «Челси », «Интере » и «Роме». Я был сам не свой. Я сказал тренеру: «На этот раз я выбираю себя».

Причины этому были не только физические, но прежде всего психологические. Я всегда играл за сборную с энтузиазмом, но теперь он на время угас. Надеюсь, что со временем я найду в себе страсть играть за сборную, что огонь во мне снова разгорится для «красных дьяволов». Но после чемпионата Европы это будет непросто.

В клубе ты вскоре получишь еще один шанс, но следующий гол за Бельгию будет забит только на чемпионате мира через два года, а это очень далеко. Но чемпионат мира – это движущая сила.

Нет, я действительно хочу вернуться в сборную с хорошим настроением. И я определенно хочу взять на себя роль лидера, но не стоит ожидать, что я буду счастлив, если мы не выиграем. Потому что это единственное, чего не хватает этой команде – они далеко продвинулись в футболе, но в том, что касается менталитета победителя, все может быть намного лучше. Я определенно могу научить этому команду.

У нас больше нет игроков, которые играли бы в крупнейших клубах. Это уже не то поколение, которое было раньше. Но хотят ли игроки достичь такого уровня? Хотят ли они бороться? Им нужно приложить усилия.

Если ты не играешь в команде определенного типа, где нужно постоянно побеждать или завоевывать титулы, и ты уже не тот человек, который стремится к самоутверждению, то тебе становится очень трудно попасть в сборную. Именно с этой проблемой мы и сталкиваемся», – сказал нападающий «Наполи » в подкасте Friends of Sports.