  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» шел бы 8-м в таблице АПЛ по ожидаемым очкам, «Челси» – 2-м, «Тоттенхэм» – 4-м, «МЮ» – 10-м
9

«Арсенал» шел бы 8-м в таблице АПЛ по ожидаемым очкам, «Челси» – 2-м, «Тоттенхэм» – 4-м, «МЮ» – 10-м

«Арсенал» занимает 8-е место в АПЛ на основе данных по ожидаемым очкам.

Opta опубликовала вариант турнирной таблицы АПЛ после семи туров, основанной на этой информации.

Модель ожидаемых очков учитывает количество голов, забитых командой в каждом матче на основе ожидаемого значения голов (xG) и значения каждого сделанного удара.

Топ-10 таблицы выглядела бы таким образом:

1. «Ливерпуль» (актуальное место в таблице – 1);

2. «Челси» (4);

3. «Манчестер Сити» (2);

4. «Тоттенхэм» (9);

5. «Астон Вилла» (5);

6. «Фулхэм» (8);

7. «Борнмут» (13);

8. «Арсенал» (3);

9. «Брайтон» (6);

10. «Манчестер Юнайтед» (14).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Opta Analyst
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoТоттенхэм
logoБрайтон
logoБорнмут
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чернов из «Спартака» тратит 600-700 тысяч в месяц: «Жена – самая дорогая, детям оплатить школу, няню. Бензин по 80 рублей стоит, на 6 тысяч заправился один раз за три дня – и все»
34 минуты назад
Примите участие в исследовании от Спортса’‘! Это займет не больше 5 минут
25 минут назадОпрос
«Сити» считает, что АПЛ некорректно передала вердикт суда по делу о сделках с ассоциированными сторонами. «Горожане» написали об этом остальным клубам лиги
5 минут назад
Пименов об игре во Франции: «Москва – самый удобный мегаполис в мире. Не успел в Европе пообедать до 15:00, уже нигде не поешь. Удивляло, что после тренировок вино стояло – у них можно»
318 минут назад
Фан-группа сборной Франции об игре Мбаппе в Ла Лиге после невызова в сборную: «Нас будто держат за дураков. Молчание неприемлемо – либо «Реал» попросил его заткнуться, либо Франция»
1535 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Динамо»: «У нас не будет товарищеских игр в паузу на матчи сборных. Будем тренироваться и работать над ошибками»
4 минуты назад
Вратарь «Фулхэма» Лено отказался от вызова в сборную Германии из-за того, что не будет играть в матчах
416 минут назад
Гравенберх об игре при Слоте: «Тренер вселяет в меня уверенность. Ему нравится построение атаки из глубины – это хорошо мне подходит»
329 минут назад
Директор «Ростова» Рыскин об ЭСК: «Надо делать этот институт максимально открытым, чтобы он не был каким-то закрытым орденом иезуитов, обладающим тайным знанием»
332 минуты назад
38-летний Набабкин о продолжении карьеры: «В Первую лигу не хочется. Летом предложений не было, надеюсь, будут зимой»
755 минут назад