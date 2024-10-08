«Арсенал» шел бы 8-м в таблице АПЛ по ожидаемым очкам, «Челси» – 2-м, «Тоттенхэм» – 4-м, «МЮ» – 10-м
«Арсенал» занимает 8-е место в АПЛ на основе данных по ожидаемым очкам.
Opta опубликовала вариант турнирной таблицы АПЛ после семи туров, основанной на этой информации.
Модель ожидаемых очков учитывает количество голов, забитых командой в каждом матче на основе ожидаемого значения голов (xG) и значения каждого сделанного удара.
Топ-10 таблицы выглядела бы таким образом:
1. «Ливерпуль» (актуальное место в таблице – 1);
2. «Челси» (4);
3. «Манчестер Сити» (2);
4. «Тоттенхэм» (9);
5. «Астон Вилла» (5);
6. «Фулхэм» (8);
7. «Борнмут» (13);
8. «Арсенал» (3);
9. «Брайтон» (6);
10. «Манчестер Юнайтед» (14).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Opta Analyst
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