«Арсенал» шел бы 8-м в таблице АПЛ по ожидаемым очкам, «Челси» – 2-м, «Тоттенхэм» – 4-м, «МЮ» – 10-м

«Арсенал» занимает 8-е место в АПЛ на основе данных по ожидаемым очкам.

Opta опубликовала вариант турнирной таблицы АПЛ после семи туров, основанной на этой информации. Модель ожидаемых очков учитывает количество голов, забитых командой в каждом матче на основе ожидаемого значения голов (xG) и значения каждого сделанного удара. Топ-10 таблицы выглядела бы таким образом: 1. «Ливерпуль » (актуальное место в таблице – 1); 2. «Челси » (4); 3. «Манчестер Сити » (2); 4. «Тоттенхэм » (9); 5. «Астон Вилла » (5); 6. «Фулхэм » (8); 7. «Борнмут » (13); 8. «Арсенал » (3); 9. «Брайтон » (6); 10. «Манчестер Юнайтед » (14).