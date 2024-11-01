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«Барса» лидирует по соотношению количества и уровня воспитанников, играющих в топ-5 лигах – 46 игроков. «Реал» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Ман Сити» – 9-й

У «Барселоны» самое большое количество воспитанников в топ-5 лиг.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований (CIES), 46 воспитанников каталонского клуба, занимавшихся в академии как минимум три года между 15-летием и 21-летием, выступают в командах из пяти сильнейших лиг Европы (Испания, Англия, Германия, Италия и Франция). Это лучший результат среди всех клубов.

12 из 46 игроков выступают за «Барселону». «Блауграна» имеет лучший индекс подготовки футболистов, который учитывает численное присутствие подготовленных игроков в зависимости от их спортивного уровня – 58.6.

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. «Барселона» (46 воспитанников, 12 – в клубе) – 58.6;

2. «Реал» (34/3) – 44.0;

3. «ПСЖ» (35/5) – 39.5;

4. «Валенсия» (26/11) – 31.9;

5. «Ренн» (25/2) – 30.6;

6. «Лион» (25/6) – 30.0;

7. «Челси» (23/3) – 29.9;

8. «Реал Сосьедад» (24/16) – 29.6;

9. «Манчестер Сити» (22/4) – 28.9;

10. «Аякс» (24/0) – 28.6.

11. «Бавария» (22/5) – 27.3;

12. «Арсенал» (23/4) – 26.1;

13. «Аталанта» (22/7) – 26.0;

14. «Манчестер Юнайтед» (22/5) – 25.7;

15. «Атлетик» (20/13) – 25.6.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт CIES
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