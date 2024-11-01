«Барса» лидирует по соотношению количества и уровня воспитанников, играющих в топ-5 лигах – 46 игроков. «Реал» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Ман Сити» – 9-й
Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований (CIES), 46 воспитанников каталонского клуба, занимавшихся в академии как минимум три года между 15-летием и 21-летием, выступают в командах из пяти сильнейших лиг Европы (Испания, Англия, Германия, Италия и Франция). Это лучший результат среди всех клубов.
12 из 46 игроков выступают за «Барселону». «Блауграна» имеет лучший индекс подготовки футболистов, который учитывает численное присутствие подготовленных игроков в зависимости от их спортивного уровня – 58.6.
Топ-15 выглядит следующим образом:
1. «Барселона» (46 воспитанников, 12 – в клубе) – 58.6;
2. «Реал» (34/3) – 44.0;
3. «ПСЖ» (35/5) – 39.5;
4. «Валенсия» (26/11) – 31.9;
5. «Ренн» (25/2) – 30.6;
6. «Лион» (25/6) – 30.0;
7. «Челси» (23/3) – 29.9;
8. «Реал Сосьедад» (24/16) – 29.6;
9. «Манчестер Сити» (22/4) – 28.9;
10. «Аякс» (24/0) – 28.6.
11. «Бавария» (22/5) – 27.3;
12. «Арсенал» (23/4) – 26.1;
13. «Аталанта» (22/7) – 26.0;
14. «Манчестер Юнайтед» (22/5) – 25.7;
15. «Атлетик» (20/13) – 25.6.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий