«Барса» лидирует по соотношению количества и уровня воспитанников, играющих в топ-5 лигах – 46 игроков. «Реал» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Ман Сити» – 9-й

У «Барселоны» самое большое количество воспитанников в топ-5 лиг.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований (CIES), 46 воспитанников каталонского клуба, занимавшихся в академии как минимум три года между 15-летием и 21-летием, выступают в командах из пяти сильнейших лиг Европы (Испания, Англия, Германия, Италия и Франция). Это лучший результат среди всех клубов.

12 из 46 игроков выступают за «Барселону». «Блауграна» имеет лучший индекс подготовки футболистов, который учитывает численное присутствие подготовленных игроков в зависимости от их спортивного уровня – 58.6.

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. «Барселона » (46 воспитанников, 12 – в клубе) – 58.6;

2. «Реал» (34/3) – 44.0;

3. «ПСЖ » (35/5) – 39.5;

4. «Валенсия » (26/11) – 31.9;

5. «Ренн» (25/2) – 30.6;

6. «Лион» (25/6) – 30.0;

7. «Челси » (23/3) – 29.9;

8. «Реал Сосьедад » (24/16) – 29.6;

9. «Манчестер Сити » (22/4) – 28.9;

10. «Аякс » (24/0) – 28.6.

11. «Бавария » (22/5) – 27.3;

12. «Арсенал » (23/4) – 26.1;

13. «Аталанта » (22/7) – 26.0;

14. «Манчестер Юнайтед » (22/5) – 25.7;

15. «Атлетик» (20/13) – 25.6.