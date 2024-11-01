3

Йорк стал тренером Тринидада и Тобаго. У экс-форварда «МЮ» 72 матча за сборную

Дуайт Йорк возглавил сборную Тринидада и Тобаго.

52-летний Йорк сыграл 72 матча за сборную Тринидада и Тобаго с 1989 по 2009 год, забил 19 голов и был капитаном на чемпионате мира 2006 года.

Ранее экс-нападающий «МЮ» занимал пост помощника тренера сборной после завершения карьеры игрока в 2009 году.

Это вторая самостоятельная тренерская работа Йорка. Он возглавлял австралийскую команду A-Лиги «Макартур» в сезоне 2022-23.

«Возглавить национальную сборную Тринидада и Тобаго – гордость привилегия и честь. Я с нетерпением жду возможности работать с этой талантливой и сплоченной группой игроков. Помогая Тринидаду и Тобаго выйти в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ в 2000 году, будучи капитаном на чемпионате мира 2006 года и занимая должность помощника тренера, я всегда демонстрировал свою любовь и преданность национальной сборной», – сказал Йорк.

Сборная Тринидада и Тобаго занимает 102-е место в рейтинге ФИФА.

Йорк о чернокожих тренерах: «Вы говорите об инклюзивности и многообразии, а мы просто хотим справедливости. Мы должны сделать в 3 или 4 раза больше, чтобы получить шанс»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoсборная Тринидада и Тобаго по футболу
logoДуайт Йорк
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Йорк о чернокожих тренерах: «Вы говорите об инклюзивности и многообразии, а мы просто хотим справедливости. Мы должны сделать в 3 или 4 раза больше, чтобы получить шанс»
1048 октября, 10:34
Дуайт Йорк: «МЮ» в миллионе миль от чемпионства. Победа в Кубке еще не делает нас хорошей командой»
316 сентября, 20:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Левандовски признан лучшим игроком октября в Ла Лиге, он обошел Винисиуса. У форварда «Барсы» 7 голов в 3 матчах
2021 минуту назад
Чемпионат России. «Динамо» принимает «Ростов», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в субботу
6933 минуты назадLive
Винисиусу в «Аль-Хилале» предлагают зарплату, «которой еще не было в мире футбола». «ПСЖ», «МЮ» и «Челси» тоже интересуются вингером «Реала»
3237 минут назад
Знаете про проклятие «Бенфики»? Здесь его можно снять 🧿
38 минут назадСпецпроект
Карасев верно не удалил Батракова в матче «Зенит»​ – «Локомотив», решили в ЭСК: «Действия не были безрассудными. В нормальной манере стремился сыграть в мяч»
5340 минут назад
«МЮ» назначил Аморима из-за его стиля игры и успешной работы с молодыми, а также отличий от тен Хага, Моуринью и Сульшера. Тренера считают «победителем» (Goal)
34сегодня, 16:36
«Ростов» забил «Динамо» после ошибки Лунева. Комличенко перехватил пас вратаря и перекинул его
4сегодня, 16:32
«Динамо» – «Ростов». 1:1 – Комличенко забил на 24-й, Кутицкий – на 26-й. Онлайн-трансляция
47сегодня, 16:29Live
Де Брюйне – лучший игрок «Ман Сити» в XXI веке по версии Goal. Агуэро – 2-й, Компани – 4-й, Родри – 7-й, Холанд – 8-й, Туре – 10-й, Стерлинг – 11-й, Фернандиньо – 12-й
31сегодня, 16:10
Винисиус хотел попросить самую большую зарплату в «Реале» по новому контракту. Поражение в борьбе за «Золотой мяч» лишило его аргумента в переговорах и 1 млн евро бонуса
80сегодня, 16:06
Ко всем новостям
Последние новости
ЭСК: Левников правильно удалил с поля Сенхаджи в матче ЦСКА и «Факела»
10 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Хилаля» Неймара и Малкома, «Аль-Халидж» забил 4 гола «Аль-Раэду»
3929 минут назад
«Монако» – «Анжер». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
30 минут назад
«Истиклол» Черевченко стал чемпионом Таджикистана
354 минуты назад
ЦСКА обыграл «Спартак» и досрочно стал чемпионом Молодежной футбольной лиги
17сегодня, 16:15
Кубарси о совмещении школы с футболом: «Утром тренируюсь, днем занятия. Если есть ЛЧ, приходится просить конспекты. Хотел бы изучать маркетинг или деловое администрирование»
6сегодня, 15:58
Пеп о травмах «Сити» перед «Борнмутом»: «У меня много сомнений, но завтра будет 11 игроков. Мы не единственные в мире, кто через это проходит, нужно двигаться день за днем»
7сегодня, 15:05
«Байер» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
2сегодня, 14:54
Мареска об Амориме в «МЮ»: «Руководство приняло это решение, потому что считает его правильным. Крепко обниму Руда в воскресенье, он фантастический парень»
14сегодня, 14:34
Денис Глушаков: «Выиграю Кубок России как тренер – обещаю»
12сегодня, 14:19