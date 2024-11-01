Йорк стал тренером Тринидада и Тобаго. У экс-форварда «МЮ» 72 матча за сборную

Дуайт Йорк возглавил сборную Тринидада и Тобаго.

52-летний Йорк сыграл 72 матча за сборную Тринидада и Тобаго с 1989 по 2009 год, забил 19 голов и был капитаном на чемпионате мира 2006 года.

Ранее экс-нападающий «МЮ » занимал пост помощника тренера сборной после завершения карьеры игрока в 2009 году.

Это вторая самостоятельная тренерская работа Йорка . Он возглавлял австралийскую команду A-Лиги «Макартур» в сезоне 2022-23.

«Возглавить национальную сборную Тринидада и Тобаго – гордость привилегия и честь. Я с нетерпением жду возможности работать с этой талантливой и сплоченной группой игроков. Помогая Тринидаду и Тобаго выйти в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ в 2000 году, будучи капитаном на чемпионате мира 2006 года и занимая должность помощника тренера, я всегда демонстрировал свою любовь и преданность национальной сборной», – сказал Йорк.

Сборная Тринидада и Тобаго занимает 102-е место в рейтинге ФИФА.

Йорк о чернокожих тренерах: «Вы говорите об инклюзивности и многообразии, а мы просто хотим справедливости. Мы должны сделать в 3 или 4 раза больше, чтобы получить шанс»