Джейми Каррагер: «У тренеров в «МЮ» слишком много власти. Тен Хаг брал тех, кого хотел. Антони за 85 млн фунтов – не тот футболист, который стоит таких денег»

Джейми Каррагер поделился мыслями о трансферной политике в «Манчестер Юнайтед».

«У тренеров в «Манчестер Юнайтед » слишком много власти, и им разрешено делать на трансферном рынке все, что они хотят, потому что у них нет директора по футбольным вопросам.

Ни один футболист не должен переходить в команду без разрешения тренера, но произошедшее с Эриком тен Хагом заключается в том, что он просто выбрал тех, кого хотел, независимо от того, какой была сумма трансфера, и выясняется, что они заплатили около 85 миллионов фунтов за Антони . Это не тот футболист, который стоит таких денег.

Ни один клуб не должен платить так много за полузащитника вроде Каземиро , когда такой гигант, как «Реал», с радостью его продаст.

Это те сделки, от которых следует держаться подальше», – сказал бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер .