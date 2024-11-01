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  • Джейми Каррагер: «У тренеров в «МЮ» слишком много власти. Тен Хаг брал тех, кого хотел. Антони за 85 млн фунтов – не тот футболист, который стоит таких денег»
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Джейми Каррагер: «У тренеров в «МЮ» слишком много власти. Тен Хаг брал тех, кого хотел. Антони за 85 млн фунтов – не тот футболист, который стоит таких денег»

Джейми Каррагер поделился мыслями о трансферной политике в «Манчестер Юнайтед».

«У тренеров в «Манчестер Юнайтед» слишком много власти, и им разрешено делать на трансферном рынке все, что они хотят, потому что у них нет директора по футбольным вопросам.

Ни один футболист не должен переходить в команду без разрешения тренера, но произошедшее с Эриком тен Хагом заключается в том, что он просто выбрал тех, кого хотел, независимо от того, какой была сумма трансфера, и выясняется, что они заплатили около 85 миллионов фунтов за Антони. Это не тот футболист, который стоит таких денег.

Ни один клуб не должен платить так много за полузащитника вроде Каземиро, когда такой гигант, как «Реал», с радостью его продаст.

Это те сделки, от которых следует держаться подальше», – сказал бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoДжейми Каррагер
logoпремьер-лига Россия
logoКаземиро
logoЭрик тен Хаг
logoАнтони
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