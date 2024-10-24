Куртуа может пропустить 3-4 недели. У вратаря «Реала» рецидив травмы, полученной в дерби с «Атлетико» (ESPN)
Тибо Куртуа может выбыть на более длительный срок из-за травмы.
Ранее стало известно, что голкипер «Реала» пропустит класико в субботу из-за травмы приводящей мышцы левого бедра – ожидалось, что восстановление займет 2-3 недели.
Как сообщает ESPN, сроки восстановления Куртуа составят 3-4 недели, поскольку его повреждение является рецидивом травмы, которую он получил в дерби с «Атлетико» (1:1) 29 сентября. Отмечается, что в «Реале» имеют полное представление о травме бельгийца, так как в прошлом сезоне клуб дважды сталкивался с аналогичными проблемами у игроков.
Таким образом, Куртуа может вернуться лишь после ноябрьского перерыва на матчи сборных – он точно пропустит матчи против «Барселоны», «Валенсии» и «Милана», его участие в матче с «Осасуной» находится под вопросом.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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