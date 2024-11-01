«Акрон» встретится с «Крыльями Советов». Команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!
Матч пройдет в воскресенье, 3 ноября, в 19:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Акрон» после 13 туров расположился на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков. Самарцы же идут на десятом месте, отставая от «Акрона» на одно очко.
Перед матчем клуб проведет развлекательную программу: в 12:30 в теплой зоне на четвертом этаже трибуны C будет организован просмотр третьей серии сериала «Акрон в РПЛ», а в 13:00 состоится лекторий о спорте в искусстве от Ирины Свиридовой, заведующей самарского Музея Модерна.
Также в теплой зоне гости смогут сыграть в дартс, кикер, мини-гольф, сабсоккер, дженгу и другие деревянные игры, магнитный футбол и посетить PS5-зону. Приходите поддержать команду в домашнем матче против «Крыльев»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
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