«Акрон» встретится с «Крыльями Советов». Команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!

В 14-м туре Мир РПЛ «Акрон» принимает «Крылья Советов».

Матч пройдет в воскресенье, 3 ноября, в 19:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Акрон» после 13 туров расположился на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков. Самарцы же идут на десятом месте, отставая от «Акрона» на одно очко.

Перед матчем клуб проведет развлекательную программу: в 12:30 в теплой зоне на четвертом этаже трибуны C будет организован просмотр третьей серии сериала «Акрон в РПЛ», а в 13:00 состоится лекторий о спорте в искусстве от Ирины Свиридовой, заведующей самарского Музея Модерна.

Также в теплой зоне гости смогут сыграть в дартс, кикер, мини-гольф, сабсоккер, дженгу и другие деревянные игры, магнитный футбол и посетить PS5-зону. Приходите поддержать команду в домашнем матче против «Крыльев»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .