Глушаков о том, середняк ли «Спартак»: «Факт налицо: команда занимает плюс-минус одно место в середине таблицы. Все все понимают»
Денис Глушаков ответил, является ли «Спартак» середняком РПЛ.
Команда тренера Деяна Станковича находится на шестой позиции в таблице Мир РПЛ.
– На данный момент «Спартак» в середине турнирной таблицы. Но судить о том, середняк или нет, можно будет в конце чемпионата.
Потому что всякое бывает: сначала спад, а потом команда играет хорошо. Или наоборот. Поэтому будет видно.
– От «Спартака» всегда ждут первого места?
– Ждать можно сколько угодно. Все все понимают.
Но факт налицо: команда занимает плюс-минус одно место в середине таблицы, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости