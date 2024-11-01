Глушаков о том, середняк ли «Спартак»: «Факт налицо: команда занимает плюс-минус одно место в середине таблицы. Все все понимают»

Денис Глушаков ответил, является ли «Спартак» середняком РПЛ.

Команда тренера Деяна Станковича находится на шестой позиции в таблице Мир РПЛ.

– На данный момент «Спартак » в середине турнирной таблицы. Но судить о том, середняк или нет, можно будет в конце чемпионата.

Потому что всякое бывает: сначала спад, а потом команда играет хорошо. Или наоборот. Поэтому будет видно.

– От «Спартака» всегда ждут первого места?

– Ждать можно сколько угодно. Все все понимают.

Но факт налицо: команда занимает плюс-минус одно место в середине таблицы, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков .