«Матч ТВ» делает народным каналом профессионализм, энтузиазм команды и уважение к аудитории». Алаев поздравил телеканал с 9-летием

Александр Алаев назвал «Матч ТВ» народным каналом.

Президент РПЛ поздравил телеканал с 9-летием. Федеральный канал начал вещание 1 ноября 2015 года.

«Дорогие коллеги и друзья! Сердечно поздравляю вас с днем рождения!

За эти годы вы стали важной частью футбольного мира России. Профессионализм, энтузиазм вашей команды и уважение к аудитории – все это делает «Матч ТВ » действительно народным каналом.

Именно благодаря вам миллионы болельщиков наслаждаются качественным спортивным контентом, и, конечно, любимой Российской премьер‑лигой. Успехов во всем! Новых ярких проектов и высоких рейтингов!» – сказал Алаев .