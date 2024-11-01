«Матч ТВ» делает народным каналом профессионализм, энтузиазм команды и уважение к аудитории». Алаев поздравил телеканал с 9-летием
Александр Алаев назвал «Матч ТВ» народным каналом.
Президент РПЛ поздравил телеканал с 9-летием. Федеральный канал начал вещание 1 ноября 2015 года.
«Дорогие коллеги и друзья! Сердечно поздравляю вас с днем рождения!
За эти годы вы стали важной частью футбольного мира России. Профессионализм, энтузиазм вашей команды и уважение к аудитории – все это делает «Матч ТВ» действительно народным каналом.
Именно благодаря вам миллионы болельщиков наслаждаются качественным спортивным контентом, и, конечно, любимой Российской премьер‑лигой. Успехов во всем! Новых ярких проектов и высоких рейтингов!» – сказал Алаев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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