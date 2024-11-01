Пономарев о Пиняеве и «Спартаке»: «Надо оставаться в «Локо» и никуда не рыпаться. Он там потеряется, слишком высокого о себе мнения. Файзуллаев лучше в два раза» 

Владимир Пономарев оценил возможный переход Сергея Пиняева из «Локомотива» в «Спартак».

«Да ну, ладно, Пиняев... Тоже мне, дриблер нашелся, метр с кепкой. Нет, ему надо оставаться на месте и никуда не рыпаться. Он в «Спартаке » совсем потеряется, не надо такие вещи делать, это глупость полнейшая.

Там другой коллектив, в него нужно вживаться, у каждого свое мнение о себе. Все это очень сложно, поэтому не надо дергаться. Играет Сергей посредственно, так, на три с плюсом, ничего интересного не показывает.

В ЦСКА Файзуллаев гораздо лучше играет, в два раза причем, получил лучшего [молодого] игрока в Азии. Пиняев слишком высокого о себе мнения, хотя ничего из себя не представляет», – сказал экс-защитник ЦСКА.