Пономарев о Пиняеве и «Спартаке»: «Надо оставаться в «Локо» и никуда не рыпаться. Он там потеряется, слишком высокого о себе мнения. Файзуллаев лучше в два раза»
Владимир Пономарев оценил возможный переход Сергея Пиняева из «Локомотива» в «Спартак».
«Да ну, ладно, Пиняев... Тоже мне, дриблер нашелся, метр с кепкой. Нет, ему надо оставаться на месте и никуда не рыпаться. Он в «Спартаке» совсем потеряется, не надо такие вещи делать, это глупость полнейшая.
Там другой коллектив, в него нужно вживаться, у каждого свое мнение о себе. Все это очень сложно, поэтому не надо дергаться. Играет Сергей посредственно, так, на три с плюсом, ничего интересного не показывает.
В ЦСКА Файзуллаев гораздо лучше играет, в два раза причем, получил лучшего [молодого] игрока в Азии. Пиняев слишком высокого о себе мнения, хотя ничего из себя не представляет», – сказал экс-защитник ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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