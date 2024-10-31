Кейн случайно проехался шипами по лицу вратаря «Майнца» в игре Кубка, пытаясь достать мяч. Центнер высказал ему претензии: «Видел, что не дотягивается, можно было не идти до конца»

Вратарь «Майнца» предъявил претензии Харри Кейну за удар шипами по лицу.

«Баварии» обыграла «Майнц » со счетом 4:0 в Кубке Германии.

На 15-й минуте форвард мюнхенцев пытался замкнуть прострел Сержа Гнабри и случайно задел шипами лицо вратаря «Майнца» Робина Центнера . Голкиперу несколько минут оказывали помощь прямо на поле. Центнер смог продолжить игру – ему наложили пластырь.

После матча репортер ZDF спросил Центнера, можно ли предъявить претензии Кейну .

«Думаю, да, можно. Он видел, что не дотянется до мяча, можно было не идти до конца», – сказал Центнер.