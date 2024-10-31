Кейн случайно проехался шипами по лицу вратаря «Майнца» в игре Кубка, пытаясь достать мяч. Центнер высказал ему претензии: «Видел, что не дотягивается, можно было не идти до конца»
Вратарь «Майнца» предъявил претензии Харри Кейну за удар шипами по лицу.
«Баварии» обыграла «Майнц» со счетом 4:0 в Кубке Германии.
На 15-й минуте форвард мюнхенцев пытался замкнуть прострел Сержа Гнабри и случайно задел шипами лицо вратаря «Майнца» Робина Центнера. Голкиперу несколько минут оказывали помощь прямо на поле. Центнер смог продолжить игру – ему наложили пластырь.
После матча репортер ZDF спросил Центнера, можно ли предъявить претензии Кейну.
«Думаю, да, можно. Он видел, что не дотянется до мяча, можно было не идти до конца», – сказал Центнер.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bild
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