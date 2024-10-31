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Кейн случайно проехался шипами по лицу вратаря «Майнца» в игре Кубка, пытаясь достать мяч. Центнер высказал ему претензии: «Видел, что не дотягивается, можно было не идти до конца»

Вратарь «Майнца» предъявил претензии Харри Кейну за удар шипами по лицу.

«Баварии» обыграла «Майнц» со счетом 4:0 в Кубке Германии.

На 15-й минуте форвард мюнхенцев пытался замкнуть прострел Сержа Гнабри и случайно задел шипами лицо вратаря «Майнца» Робина Центнера. Голкиперу несколько минут оказывали помощь прямо на поле. Центнер смог продолжить игру – ему наложили пластырь.

После матча репортер ZDF спросил Центнера, можно ли предъявить претензии Кейну.

«Думаю, да, можно. Он видел, что не дотянется до мяча, можно было не идти до конца», – сказал Центнер.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bild
logoБавария
logoМайнц
logoбундеслига Германия
logoКубок Германии
logoХарри Кейн
logoРобин Центнер
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