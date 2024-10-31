«Бавария» отложит продление контракта с Нойером на несколько месяцев, чтобы понаблюдать за ситуацией 38-летнео голкипера. Вопрос хотели решить до конца года

«Бавария» оценит целесообразность продления контракта с Мануэлем Нойером.

Bayern &Germany со ссылкой на журналистов Кристиана Фалька и Михеля Шреера сообщает, что изначально мюнхенцы планировали определиться с будущим Нойера до конца текущего года, однако теперь «Бавария» может отложить вопрос продления контракта с 38-летним голкипером.

Отмечается, что клуб хочет понаблюдать за развитием событий в ближайшие месяцы перед принятием окончательного решения.

В нынешнем сезоне Нойер провел 7 матчей в Бундеслиге, не пропустив в трех из них. Его подробную статистику можно найти здесь .