«Бавария» отложит продление контракта с Нойером на несколько месяцев, чтобы понаблюдать за ситуацией 38-летнео голкипера. Вопрос хотели решить до конца года
«Бавария» оценит целесообразность продления контракта с Мануэлем Нойером.
Bayern&Germany со ссылкой на журналистов Кристиана Фалька и Михеля Шреера сообщает, что изначально мюнхенцы планировали определиться с будущим Нойера до конца текущего года, однако теперь «Бавария» может отложить вопрос продления контракта с 38-летним голкипером.
Отмечается, что клуб хочет понаблюдать за развитием событий в ближайшие месяцы перед принятием окончательного решения.
В нынешнем сезоне Нойер провел 7 матчей в Бундеслиге, не пропустив в трех из них. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
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