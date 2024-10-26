Радимов о разводе с Булановой: «Не общаемся, заблокировали друг друга. Оставил ей квартиру на Васильевском острове, плачу алименты – никаких претензий быть не может»
Экс-футболист «Зенита» состоял в браке с певицей с 2005 по 2016 год. У них общий сын – Никита.
– Недавно в программе «Карты, деньги, два мяча» меня спросили: «Когда в прошлом году Буланова выходила замуж – ты ревновал?» А я поймал себя на мысли, что с ней вообще уже никаких эмоций не связано!
Когда ты равнодушен к человеку, тебе абсолютно все равно – это самое страшное. У меня ни злости, ни ненависти, ни любви.
– В такой ситуации, конечно, надо расставаться.
– Что мы и сделали. Сейчас не общаемся, заблокировали друг друга в телефонах. Она пошла своей дорогой, а я своей.
– Вспоминаем наше предыдущее интервью. К тому моменту Татьяна объявила о разводе. Вы же настаивали, что все пустяк: «Вот паспорт – в нем штамп о браке. Живем в одной квартире». Зачем это говорили?
– Я понимал, что мы разойдемся, но в прессу выносить не хотел.
Когда случилось официально, оставил Булановой квартиру на Васильевском острове. Исправно плачу алименты. Думаю, никаких претензий в этом плане быть не может. Сейчас с вами что-то обсуждаю – но по минимуму.
Когда уходил, попросил ее об одном: «Пожалуйста, не используй больше нигде мое имя. У нас теперь разные истории».
Я общаюсь с сыном, Никитой. Хотя года три мы не разговаривали.
– По его инициативе?
– Да. Потом вдруг сам написал: «Давай встретимся, поговорим». Все наладилось. К бабушке приезжает на дачу уже без меня.
Знаете телевизионную студию-шар перед «Газпром Ареной»? Однажды Никита попросился туда. Пришел с девушкой, сфотографировались. Ему 17 лет.
– Почему захотел общаться?
– Я не стал спрашивать. Раз захотел – я очень рад.
– Эти три года без сына – боль для вас?
– Нет. Я нормально отнесся. Решил: если придет время, и он захочет – прекрасно! А через силу не надо.
У меня же и дочь есть. Первая жена умерла, Саша осталась одна. Сейчас уже взрослая, 27 лет. Живет в Испании, где и родилась. Там и работу себе нашла, и молодого человека. Кстати, русского, – сказал Владислав Радимов.
Владислав Радимов: «Раньше с судьями разговаривали «Слышь, мудак...» – «Сам мудак». Егоров не дал пенальти, я высказал ему, он достал вторую желтую и произнес: «Пошел на ###»
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