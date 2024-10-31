Игрок «Динамо» Махачкала Хоссейннежад: «Дагестан близок к Ирану по культуре и менталитету. Хабиб и Махачев отсюда – великие чемпионы»

Мохаммад Хоссейннежад сравнил Дагестан с Ираном.

21-летний иранский полузащитник Мохаммад Хоссейннежад с лета выступает за «Динамо» Махачкала в Мир РПЛ.

– Насколько комфортно жить в Дагестане?

– Сначала было нелегко, но я привык. Мне нравятся люди, которые тут живут, они очень доброжелательны ко мне.

Нравится еда, климат. Культура и местный менталитет очень близки к Ирану. Так что очень хорошо себя чувствую.

– Повлияло ли на это в том числе, что Дагестан – преимущественно мусульманский регион? Стало ли это дополнительным плюсом при переходе?

– Честно, до трансфера не думал об этом. Это точно не было причиной, по которой я перешел сюда. Но когда я приехал в Махачкалу, то, естественно, ощутил, что мне только комфортнее от этого.

– Насколько ты религиозен?

– Я мусульманин. Хожу в мечеть молиться. Соблюдаю пост.

– Сложно играть в футбол и тренироваться во время поста?

– Для меня вполне нормально.

– При этом во время поста ты не должен есть днем. Звучит непросто.

– Это сложно, но я справляюсь. При этом пока у меня не было опыта поста в Дагестане, я это делал только в Иране. Потому пока не могу сказать, будет ли это чем-то отличаться, будет ли здесь это сложнее или легче.

– Знаешь, что в Дагестане очень любят MMA?

– Да. Конечно, я знал, что Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев отсюда. Они великие чемпионы.

Получил большие впечатления, когда встретил их в нашей раздевалке после матча. Был приятно удивлен, когда увидел там их обоих.

– Известно, что Хабиба и Ислама любят в мусульманских, арабских странах. В Иране тоже?

– Конечно. Достаточно много людей в Иране, которые знают этих бойцов и любят этот спорт.

Я и сам слежу иногда. Смотрел схватку Хабиба с Конором Макгрегором . Это было невероятно! Видно, что Хабиб очень сильный боец. Мне нравится его ментальность, – сказал Хоссейннежад.

Мохаммадджавад Хоссейннеджад – так зовут новичка Махачкалы. Имя с трудом поместилось на футболке

25 букв в фамилии иранского новичка «Динамо» – откуда столько? Он забил победный на 23-й минуте в РПЛ!