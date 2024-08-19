Гол дебютанта Хоссейннежада в концовке принес «Динамо» Махачкала победу над «Ахматом». Грозненцы опустились в зону вылета

«Динамо» Махачкала обыграло «Ахмат» в 5-м туре Мир РПЛ.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победный гол забил в дебютном матче в Премьер-лиге новичок «Динамо» Мохаммад Хоссейннежад.

Благодаря этой победе команда из столицы Дагестана поднялась на 11-е место в таблице, набрав 5 очков. Грозненцы теперь занимают предпоследнюю позицию (3 балла).

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