Гол дебютанта Хоссейннежада в концовке принес «Динамо» Махачкала победу над «Ахматом». Грозненцы опустились в зону вылета

Теги премьер-лига Россия Ахмат Динамо Махачкала онлайны Мохаммад Хоссейннежад Футбол

«Динамо» Махачкала обыграло «Ахмат» в 5-м туре Мир РПЛ.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победный гол забил в дебютном матче в Премьер-лиге новичок «Динамо» Мохаммад Хоссейннежад.

Благодаря этой победе команда из столицы Дагестана поднялась на 11-е место в таблице, набрав 5 очков. Грозненцы теперь занимают предпоследнюю позицию (3 балла).

Динамо Махачкала – Ахмат 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
19 августа, 20:00, «Анжи-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 87 Хоссейннежад.
Динамо МахачкалаВолк, Шумахов, Алибеков, Пальцев, Джапо (Сандрачук, 74), Кагермазов, Ангбан (Юсупов, 65), Глушков, Магомедов (Сердеров, 74), Касинтура (Зинович, 86), Гаджиев (Хоссейннежад, 64).
АхматШелия, Богосавац, Тодорович (Ловат, 72), Шатара (Гандри, 80), Жиров, Адамов, Луна Диале (Исмаэл, 66), Швец, Камило, Фелиппе Кардозо (Бериша, 66), Садулаев.
Предупреждения:
Фелиппе Кардозо (38), Хоссейннежад (74), Швец (85), Зинович (90+4).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

82 комментария
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Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай таки забил! С дебютным голом его!
+97
-3
+94
Дерби "жи есть" по кайфу
+64
-2
+62
ахмат в пердиве красиво звучит...
+57
-5
+52
Ответ инок
Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай таки забил! С дебютным голом его!
Вижу освоил ты силу ctrl C ctrl V юный падован
+50
-1
+49
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий удален модератором
Бред.
Хач от армянского крест и уж точно к дерби в основном мусульманских республик России отношения не имеет
+64
-19
+45
Все же Динамо Махачкалу видеть приятнее чем фейковый клуб
+36
-3
+33
Может быть в этом сезоне Ахмат всех порадует наконец, и отправится в ФНЛ
+21
0
+21
Приятно видеть их на дне.можно назначать талалаева
+16
0
+16
Ответ инок
Хоссейннеджадмахаленколай на поле вышел. И судя по фамилии этого иранца - Азмун обманывал нас, что он иранец..)
Так он туркмен)
+15
0
+15
Ответ fussballer
Терек нормальный клуб был когда-то.
вот именно что Терек
+14
0
+14
Динамо с первой победой! Молодцы ребята!
+14
-1
+13
Ответ евГений
Все же Динамо Махачкалу видеть приятнее чем фейковый клуб
Терек нормальный клуб был когда-то.
+12
0
+12
ну вот приехал я домой с работы и дай думаю посмотрю кавказское дерби, зря подписку покупал что ли…
ну это де просто позорище!!!
обе команды играют в развалку, нехотя, не атакуют друг друга, стандарты не спеша, как будто не я работал сегодня весь день, а они
а вообще если серьезно то это прям выглядит как какой то договорняк на нули, ну просто невозможно так играть спустя рукава, дети во дворе рубятся активнее в разы
смотреть невозможно
позор
+22
-12
+10
Ответ локо чемпик
ну вот приехал я домой с работы и дай думаю посмотрю кавказское дерби, зря подписку покупал что ли… ну это де просто позорище!!! обе команды играют в развалку, нехотя, не атакуют друг друга, стандарты не спеша, как будто не я работал сегодня весь день, а они а вообще если серьезно то это прям выглядит как какой то договорняк на нули, ну просто невозможно так играть спустя рукава, дети во дворе рубятся активнее в разы смотреть невозможно позор
Ну какой-то нерв в этой встрече присутствует. И игроки схлестнулись и Фелипе разнервничался. Судья надо сказать всё держит под контролем. По игре не сильные удары по воротам, для вратарей разминка. Бериша с выходом оживить должен.
+11
-1
+10
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий удален модератором
Классико Жиесть
+8
0
+8
Ответ q2za29
Приятно видеть их на дне.можно назначать талалаева
Чтобы наверняка?
+7
0
+7
Ахмат не сила.Терек был силой.
+7
-1
+6
Ответ локо чемпик
ну вот приехал я домой с работы и дай думаю посмотрю кавказское дерби, зря подписку покупал что ли… ну это де просто позорище!!! обе команды играют в развалку, нехотя, не атакуют друг друга, стандарты не спеша, как будто не я работал сегодня весь день, а они а вообще если серьезно то это прям выглядит как какой то договорняк на нули, ну просто невозможно так играть спустя рукава, дети во дворе рубятся активнее в разы смотреть невозможно позор
За это можно и извиниться
+11
-5
+6
Ураааааа!!!! Непростая победа, но спасибо от души!!!
+6
-1
+5
Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
Походу они по твоей бороде и губам провели.. :)
+6
-1
+5
Колян забил!
+6
-1
+5
Всех болельщиков махачкалинского Динамо с первой победой! Дай Бог не последней!
+4
0
+4
Ответ server34
Мне вот интересно есть ли в Махачкале противостояние между Анжи и Динамо. Или болельщики Динамо - это бывшие болельщики Анжи.
90% болельщиков "Динамо" - это бывшие болельщики "Анжи". Все воспринимают команду как "Анжи", часто путая даже в разговорах в пользу более известной в народе команды. У "Динамо" больше своя история, и люди постарше помнят и знают команду , за которую болели ещё до основания "Анжи".
+4
0
+4
Геннадий Сергеевич перекрестился что не комментирует, интересно было бы послушать как он выговариет фамилию новичка из Махачкалы.
+3
0
+3
У меня 10 лет назад был студент Магомед, который тащился от Анжи. Я ему сказал, что лет через 5 этому искусственному пузырю каюк, а рулить будет Динамо. Он смотрел на меня, как на дурака. Ну и вот.
+3
0
+3
Ответ fussballer
Терек нормальный клуб был когда-то.
Терек всё-таки историческое название клуба и о регионе говорит больше, чем нынешнее
+2
0
+2
Вот тут вспомнился Задорнов.Набрали воздуха и быстро сказали.Готовы?
+2
0
+2
Гол красавец !!!!
+2
0
+2
Ответ локо чемпик
ну вот приехал я домой с работы и дай думаю посмотрю кавказское дерби, зря подписку покупал что ли… ну это де просто позорище!!! обе команды играют в развалку, нехотя, не атакуют друг друга, стандарты не спеша, как будто не я работал сегодня весь день, а они а вообще если серьезно то это прям выглядит как какой то договорняк на нули, ну просто невозможно так играть спустя рукава, дети во дворе рубятся активнее в разы смотреть невозможно позор
Вся рпл так после лалиги АПЛ итд
+3
-1
+2
Ответ </c/>
ахмат в пердиве красиво звучит...
Погоди! В последних турах кааааак выдадут прбедную серию!!! по традиции
+2
0
+2
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