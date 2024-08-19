Гол дебютанта Хоссейннежада в концовке принес «Динамо» Махачкала победу над «Ахматом». Грозненцы опустились в зону вылета
«Динамо» Махачкала обыграло «Ахмат» в 5-м туре Мир РПЛ.
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Победный гол забил в дебютном матче в Премьер-лиге новичок «Динамо» Мохаммад Хоссейннежад.
Благодаря этой победе команда из столицы Дагестана поднялась на 11-е место в таблице, набрав 5 очков. Грозненцы теперь занимают предпоследнюю позицию (3 балла).
- Дата проведения
- 19 августа, 20:00, «Анжи-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 87 Хоссейннежад.
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Динамо Махачкала –
Волк, Шумахов, Алибеков, Пальцев, Джапо (Сандрачук, 74), Кагермазов, Ангбан (Юсупов, 65), Глушков, Магомедов (Сердеров, 74), Касинтура (Зинович, 86), Гаджиев (Хоссейннежад, 64).
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Ахмат –
Шелия, Богосавац, Тодорович (Ловат, 72), Шатара (Гандри, 80), Жиров, Адамов, Луна Диале (Исмаэл, 66), Швец, Камило, Фелиппе Кардозо (Бериша, 66), Садулаев.
- Предупреждения:
- Фелиппе Кардозо (38), Хоссейннежад (74), Швец (85), Зинович (90+4).
Хач от армянского крест и уж точно к дерби в основном мусульманских республик России отношения не имеет
ну это де просто позорище!!!
обе команды играют в развалку, нехотя, не атакуют друг друга, стандарты не спеша, как будто не я работал сегодня весь день, а они
а вообще если серьезно то это прям выглядит как какой то договорняк на нули, ну просто невозможно так играть спустя рукава, дети во дворе рубятся активнее в разы
смотреть невозможно
позор