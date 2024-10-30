Сын экс-тренера «ПСЖ» Гальтье получил условный срок и штраф 20 тысяч евро за мошенничество и незаконную агентскую деятельность. На счетах его компаний нашли более 500 тысяч евро

Приемный сын Кристофа Гальтье получил условный срок и штраф за мошенничество.

В июне Джон Валович-Гальтье, приемный сын экс-тренера «ПСЖ», и еще несколько человек были арестованы в рамках расследования, связанного с агентской деятельностью.

Сообщалось, что арест был связан с расследованием, начатым прокуратурой Ниццы в марте 2022 года. По версии следствия, агенты, не имеющие лицензии, могли получать деньги от трансферов во Франции.

В результате уголовный суд Марселя назначил Валовичу-Гальтье 18 месяцев условного тюремного заключения и штраф в размере 20 000 евро. Это самый суровый приговор, вынесенный заместителем прокурора Жан-Ивом Лургуйю в отношении восьми человек за обход закона, регулирующего деятельность спортивных агентов.

Было установлено, что на счетах компаний Football Avenir и Player Agency, созданных Джоном Валовичем-Гальтье, хранилось более 500 тысяч евро. Эти компании получали комиссионные, выплаченные во время трансферов нескольких игроков и тренеров, в том числе его отца Кристофа и брата Джордана Гальтье. Эти операции прокурор счел незаконными, поскольку обвиняемый, который официально был спортивным консультантом, не имел лицензии спортивного агента, выданной Федерацией футбола Франции.

Остальные участники мошеннических схем, включая президента «Тулузы» Дамьена Комолли и генерального директора «Дижона» Эммануэля Деспла, также получили условные сроки и различные штрафы.