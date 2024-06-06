Приемный сын экс-тренера «ПСЖ» Гальтье задержан в Марселе по подозрению в отмывании денег и незаконной агентской деятельности

В Марселе задержали сына Кристофа Гальтье.

По данным RMC Sport, приемный сын экс-тренера « » Джон Валович- и еще несколько человек были арестованы в среду в рамках расследования, связанного с агентской деятельностью.

Сообщается, что арест сына Гальтье связан расследованием, начатым прокуратурой Ниццы в марте 2022 года. По версии следствия, агенты, не имеющие лицензии, могли получать деньги от трансферов во Франции.

В настоящий момент ведется расследование по статьям о незаконной агентской деятельности, мошенничестве в организованной группе, фальсификациях и отмывании денег. Джон Валович-Гальтье даст показания о переходе из « » в «Ниццу» в 2021 году.