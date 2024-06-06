Приемный сын экс-тренера «ПСЖ» Гальтье задержан в Марселе по подозрению в отмывании денег и незаконной агентской деятельности

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция происшествия Монпелье Кристоф Гальтье Анди Делор агенты Футбол

В Марселе задержали сына Кристофа Гальтье.

По данным RMC Sport, приемный сын экс-тренера «ПСЖ» Джон Валович-Гальтье и еще несколько человек были арестованы в среду в рамках расследования, связанного с агентской деятельностью.

Сообщается, что арест сына Гальтье связан расследованием, начатым прокуратурой Ниццы в марте 2022 года. По версии следствия, агенты, не имеющие лицензии, могли получать деньги от трансферов во Франции.

В настоящий момент ведется расследование по статьям о незаконной агентской деятельности, мошенничестве в организованной группе, фальсификациях и отмывании денег. Джон Валович-Гальтье даст показания о переходе Анди Делора из «Монпелье» в «Ниццу» в 2021 году.

6 комментариев
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Французский Агузаров.
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Какая-то семья прям преступная) Самого Галтье же год назад арестовывали за дискриминацию
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Ответ Евгений Сидоров
Французский Агузаров.
Возможно это он же. После всех провалов мог сменить фамилию и даже отца.
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Кто бы мог подумать..
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Комиссар Жибер с марсельским таксистом раскрыли преступление.
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