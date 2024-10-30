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«Если «Реал» считает, что УЕФА подкупил 100 журналистов, они должны это доказать». Комментатор Лама о «Золотом мяче»

Испанский комментатор высказался о недовольстве «Реала» вручением «Золотого мяча».

Мадридский клуб отменил поездку на церемонию вручения «Золотого мяча», узнав о победе Родри. Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании. 

«Если «Мадрид» считает, что УЕФА подкупил 100 журналистов, они должны это доказать», – заявил Маноло Лама.

Комментатор Лама о том, что «Реал» не приехал на церемонию «Золотого мяча»: «Решение Переса – поведение неудачника. Где фэйр-плей, достоинство и ценности?»

«Реал» чувствует себя обманутым после «Золотого мяча» и считает, что произошедшее – не случайность. В клубе не против Родри, проблема – в отношениях с УЕФА и France Football

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoУЕФА
logoЗолотой мяч
logoВинисиус Жуниор
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