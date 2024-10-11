Араухо о травме: «Я вернусь сильным как бык. Быть капитаном «Барсы» – привилегия и гордость. Задача – выиграть титулы в этом сезоне»
Защитник «Барселоны» получил травму правого бедра в составе сборной Уругвая в четвертьфинальном матче Кубка Америки против Бразилии (0:0, 4:2 по пенальти).
«Восстановление проходит очень хорошо, и это меня радует. Это время было нелегким, но я многому научился, как в физическом, так и в ментальном плане. Я очень рад тому, как идет восстановление. Я вернусь сильным как бык.
Для меня быть капитаном – это привилегия и гордость. Это происходит естественно, потому что мне нравится заботиться о других. Я понимаю всю ответственность, но я готов.
Я провел пять замечательных лет в «Барселоне» и счастлив, потому что они были полны опыта и уроков. Это мечта для меня.
Я доволен нашей командой. Важно было хорошо стартовать, особенно в Ла Лиге, потому что это длинная гонка. Впереди еще долгий путь, но пока все выглядит хорошо. Задача – выиграть титулы в этом сезоне», – сказал защитник «Барселоны».
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