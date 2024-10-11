Араухо о травме: «Я вернусь сильным как бык. Быть капитаном «Барсы» – привилегия и гордость. Задача – выиграть титулы в этом сезоне»

Рональд Араухо рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

Защитник «Барселоны» получил травму правого бедра в составе сборной Уругвая в четвертьфинальном матче Кубка Америки против Бразилии (0:0, 4:2 по пенальти).

«Восстановление проходит очень хорошо, и это меня радует. Это время было нелегким, но я многому научился, как в физическом, так и в ментальном плане. Я очень рад тому, как идет восстановление. Я вернусь сильным как бык.

Для меня быть капитаном – это привилегия и гордость. Это происходит естественно, потому что мне нравится заботиться о других. Я понимаю всю ответственность, но я готов.

Я провел пять замечательных лет в «Барселоне» и счастлив, потому что они были полны опыта и уроков. Это мечта для меня.

Я доволен нашей командой. Важно было хорошо стартовать, особенно в Ла Лиге , потому что это длинная гонка. Впереди еще долгий путь, но пока все выглядит хорошо. Задача – выиграть титулы в этом сезоне», – сказал защитник «Барселоны».