Сенников о переходе в Азию: «На ЧМ Россия все равно бы не попала. Мы не готовы к таким перелетам, расстояния слишком большие. Базируйся команда во Владивостоке – другое дело»

Теги Дмитрий Сенников премьер-лига Россия Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2026 Футбол

Дмитрий Сенников считает, что Россия не вышла бы на ЧМ, если бы перешла в АФК.

«Мы не готовы к таким перелетам. Тяжеловато было бы нам играть, если бы мы перешли в Азиатскую конфедерацию. Каким был бы график матчей?

Играли бы в азиатских турнирах, но на чемпионат мира мы бы все равно не попали. Если бы наша команда во Владивостоке базировалась, то это другое дело.

Расстояния слишком большие. Да и уровень команд в Европе выше. Не хочется отсюда уходить», – сказал бывший защитник «Локомотива».

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1 комментарий
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Почему во Владивостоке? Мы б играли в ближневосточной группе - с ОАЭ, Аравией, Ираном и т.д. Не так уж далеко туда лететь. Не допустили бы до чемпионата мира - хоть на кубке Азии играли бы. Всё лучше, чем товарняки с кубинцами и вьетнамцами.
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