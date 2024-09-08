Сенников о переходе в Азию: «На ЧМ Россия все равно бы не попала. Мы не готовы к таким перелетам, расстояния слишком большие. Базируйся команда во Владивостоке – другое дело»

Дмитрий Сенников считает, что Россия не вышла бы на ЧМ, если бы перешла в АФК.

«Мы не готовы к таким перелетам. Тяжеловато было бы нам играть, если бы мы перешли в Азиатскую конфедерацию. Каким был бы график матчей?

Играли бы в азиатских турнирах, но на чемпионат мира мы бы все равно не попали. Если бы наша команда во Владивостоке базировалась, то это другое дело.

Расстояния слишком большие. Да и уровень команд в Европе выше. Не хочется отсюда уходить», – сказал бывший защитник «Локомотива».