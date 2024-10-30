Конте о «Тоттенхэме»: «Не умею творить чудеса. Я приехал к команде на 9-м месте, и мы прошли в ЛЧ – очень хорошо поработал, думаю»

Антонио Конте доволен работой, проделанной в «Тоттенхэме».

Итальянский тренер возглавлял лондонский клуб с 2021 по 2023 год. Сейчас 55-летний специалист тренирует «Наполи ».

«Я думаю, что я очень, очень хорошо поработал в «шпорах».

Я приехал к команде, занимающей 9-е место, и мы прошли в Лигу чемпионов. Я уверен, что сделал для «Тоттенхэма » лучшую работу, какую только мог.

Я не умею творить чудеса», – сказал Конте в интервью DAZN.