Конте о «Тоттенхэме»: «Не умею творить чудеса. Я приехал к команде на 9-м месте, и мы прошли в ЛЧ – очень хорошо поработал, думаю»
Антонио Конте доволен работой, проделанной в «Тоттенхэме».
Итальянский тренер возглавлял лондонский клуб с 2021 по 2023 год. Сейчас 55-летний специалист тренирует «Наполи».
«Я думаю, что я очень, очень хорошо поработал в «шпорах».
Я приехал к команде, занимающей 9-е место, и мы прошли в Лигу чемпионов. Я уверен, что сделал для «Тоттенхэма» лучшую работу, какую только мог.
Я не умею творить чудеса», – сказал Конте в интервью DAZN.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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