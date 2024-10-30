Руд ван Нистелрой: «Когда игроки, тренеры и болельщики объединяются, «МЮ» может быть неудержим. Пора перевернуть этот сезон, пока есть время»

Руд ван Нистелрой высказался о возможности временно возглавить «Манчестер Юнайтед».

Нидерландский специалист стал исполняющим обязанности главного тренера команда после увольнения Эрика тен Хага .

«Как, я уверен, каждый может себе представить, я пишу эти строки с огромным количеством смешанных эмоций. Эрик тен Хаг вернул меня в «Манчестер Юнайтед» летом, и, хотя я проработал в его тренерском штабе всего несколько месяцев, я всегда буду благодарен ему за предоставленную мне возможность, и мне грустно видеть, что он уходит.

Для меня большая честь руководить клубом, который я люблю, даже на временной основе. Я могу обещать, что в любой должности буду продолжать отдавать все свои силы, чтобы попытаться изменить нашу судьбу.

Несмотря на наши результаты, я рад вернуться на «Олд Траффорд» и работать с командой и тренерским штабом каждый день. В этом сезоне мы временами видели потенциал команды, но явно недостаточно часто.

Сейчас для всех в клубе настало время работать сообща, выкладываться по полной и перевернуть этот сезон, пока есть время. Исходя из моего опыта как игрока, так и тренера, я могу с уверенностью сказать, что, когда игроки, тренеры и болельщики объединяются, «Манчестер Юнайтед » может быть неудержим», – написал ван Нистелрой .