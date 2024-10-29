В России начали принимать ставки на нового тренера «МЮ». Аморим из «Спортинга» – с отрывом главный претендент
Рубен Аморим станет новым главным тренером «МЮ», считают букмекеры.
БЕТСИТИ после увольнения Эрика тен Хага выпустил специальную линию, посвященную новому главному тренеру «Юнайтед».
Рубен Аморим из «Спортинга» – главный фаворит на пост тренера «МЮ» с коэффициентом 1.15. Вторым котируется Гарет Саутгейт (7.00), третьим – Руд ван Нистелрой (11.00).
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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