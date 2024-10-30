Талалаев о «Балтике» после 0:1 с «Уралом» в Кубке России: «Стыдно за такой футбол, за качество. Я не беру результат. Было стыдно, что я руковожу этой командой»

Андрей Талалаев сказал, что ему было стыдно за игру «Балтики» в матче с «Уралом».

«Балтика » проиграла клубу из Екатеринбурга (0:1) в 6-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России и вылетела из турнира.

– Что не получилось?

– Все, вообще все. Мне стыдно за такой футбол, за качество. Я не беру результат: мы могли выиграть, проиграть, сыграть вничью.

Я бы с таким же настроением пришел на пресс‑конференцию. Мне было стыдно, что я руковожу этой командой, – сказал главный тренер клуба из Калининграда.