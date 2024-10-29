«Полузащите «МЮ» создаст проблемы любой мобильный игрок. Все сводится к комплектованию, они далеки от успеха». Экс-хавбек «Лестера» Сэвидж о манкунианцах
«Мануэлю Угарте не дали особо проявить себя,. В матче против «Фенербахче» (1:1) он поучаствовал в голе: выиграл мяч, когда они забили, а затем сделал невероятный блок. Ему нужно набрать форму, ему нужны игры.
Опять все сводится к вопросу комплектования команды. Если посмотреть на эту полузащиту – Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, – любой мобильный игрок создаст серьезные проблемы «Манчестер Юнайтед». Посмотрите на оборонительную структуру: Нуссаир Мазрауи играет в роли десятого номера, что удивило всех. Но, насколько я помню, в последний раз Мазрауи играл в центре поля за «Аякс» в 2019 году, и его заменили в перерыве.
Они не проиграли тот матч, и можно сказать, что они поехали в гости к «Фенербахче» и сыграли вничью, но это «Фенербахче», там выступают игроки, которые когда-то играли в Премьер-лиге, но не дотягивали до уровня шести лучших команд. Они также ездили в Порту, их результаты в Европе – одна победа в одиннадцати матчах, если я не ошибаюсь, они далеки от успеха. Все снова сводится к комплектованию команды. Они на 14-м месте, и философия этой команды совершенно не соответствует высоким стандартам», – сказал бывший полузащитник «Лестера».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий