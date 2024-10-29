У Мбаппе 17 офсайдов в этой Ла Лиге – больше всех в топ-5 лиг. Это худший показатель игрока «Реала» в первых 10 матчах сезона со времен Роналду в 2013-м (22)

Килиан Мбаппе чаще всех в топ-5 лиг попадает в офсайд.

В 10 матчах за «Реал» в нынешнем сезоне Ла Лиги Мбаппе оказывался в положении вне игры 17 раз – чаще, чем любой из игроков в топ-5 чемпионатов. Напомним, в матче с «Барселоной» (0:4) в прошлую субботу француз попал в офсайд 8 раз .

Кроме того, у Мбаппе больше офсайдов в первых 10 матчах сезона, чем у любого из игроков «Реала» с сезона-2013/14, когда у Криштиану Роналду было зафиксировано 22 положения вне игры на аналогичном отрезке сезона в Ла Лиге.