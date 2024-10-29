Пеп о «Золотом мяче» Родри: «Несколько лет назад мы и представить не могли, что игрок «Сити» получит эту награду. Мы все им гордимся»

Пеп Гвардиола поздравил Родри с получением «Золотого мяча».

«Во-первых, хочу поздравить его, всю его семью и друзей – это невероятная новость для него и для всех нас.

Болельщики «Манчестер Сити» и все мы очень им гордимся. Несколько лет назад мы и представить себе не могли, что кто-то из наших игроков может получить эту престижную награду.

Мы очень рады разделить ее с ним и надеемся, что это придаст ему сил, чтобы как следует восстановиться к следующему сезону и снова быть с нами», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».

«Золотой мяч» Родри – феноменален