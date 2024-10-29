Холанд вместо «ЗМ» рванул на чемпионский матч в Швеции. Ради Бутхейма!

И купил 50 футболок «Мальме».

Эрлинг Холанд занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч», но не приехал на церемонию. Несмотря на то, что награду впервые в истории забрал игрок из «Манчестер Сити» – Родри.

Норвежец вместо Парижа отправился в Швецию – популярное ныне направление у звездных футболистов. Но Эрлинг выбрал не ночной клуб, а поход на местный футбол. Посмотрел матч между «Мальме» и «Гетеборгом» (2:1), принесший титул его другу Эрику Бутхейму.

Холанд увидел чемпионский камбэк, но на вечеринку не остался. Хотя все звали!

«Люблю цвета», – подписал Холанд фото, на котором он в небесно-голубой футболке и шарфе «Мальме».

«Мальме» с «Ман Сити» объединяют не только цвета, но и статус доминирующей команды в стране: забрали четвертый титул в Швеции за последние пять лет – и рекордный 24-й в истории.

Однако для 24-летнего Бутхейма чемпионство с «Мальме» стало первым. Он трижды побеждал в норвежской лиге, после чего в январе 2022-го «Краснодар» заплатил за игрока 7,5 млн евро – и тут же его лишился . Дальше был не самый успешный период в «Салернитане», а этой зимой норвежский нападающий уехал в «Мальме». Здесь все сложилось – с 12 голами он делит третье место в гонке бомбардиров лиги, а теперь забрал досрочное чемпионство на глазах у Холанда.

Вот это эмоции.

«Мальме» одержал волевую победу над «Гетеборгом» и за два тура до финиша опережает «Хаммарбю» на восемь очков. А на трибунах клуба ажиотаж вызвал Холанд, который пришел на стадион в футболке «Мальме» с фамилией Бутхейм на спине.

Эрик не удивлен, что его друг выбрал «золотой матч» в Швеции, а не «Золотой мяч»: «Я привык к шумихе вокруг него, он суперзвезда. Рад, что он и его друзья пришли посмотреть игру. Он сам захотел приехать и привез с собой много друзей. А еще купил 50 футболок с фамилией Бутхейм. Почему? Спросите его. Эрлинга очень впечатлили болельщики «Мальме» и давление на трибунах».

Могло впечатлить Холанда и празднование команды – норвежца приглашали на вечеринку. Но Эрлинг не решился нарушать режим и окончательно забирать все внимание на себя.

Экс-защитник «Лидса» Понтус Янссон расстроился: «К сожалению, он уезжает домой, хотя было бы весело отпраздновать с ним. Я знаю его отца больше, чем его самого, из-за связи с «Лидсом». Сказал Эрлингу: «Теперь у тебя нет выбора, придется в будущем подписать контракт с «Мальме».

Главный тренер Хенрик Рюдстрем тоже был бы рад видеть Холанда на праздновании чемпионства: «Его участие приветствуется. Надеюсь, он будет с нами».

А еще один норвежский полузащитник «Мальме» Лассе Берг Йонсен добавил: «Конечно, приятно видеть Эрлинга здесь. Думаю, болельщикам весело видеть его в нашей футболке. Было бы классно, если он пришел на вечеринку. Мы уже бросили тренера в ледяную ванну. Кажется, ему понравилось».

Холодная ванна – чемпионская традиция «Мальме».

«Было холодно!» – отреагировал Рюдстрем, которого после двух титулов подряд будет теперь непросто удержать в чемпионате Швеции.

Раньше игроки вместе принимали ванны – отмечали там победы шампанским и сигаретами

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Фото: IMAGO/Gonzales Photo/Tobias Jorg/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru / Carl Recine; x.com/Malmo_FF ; instagram.com/erling