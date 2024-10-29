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  • Гвардиола о пропуске «Реалом» церемонии «Золотого мяча»: «Это их дело, не собираемся судить других. Важность приза выросла – Хави и Иньеста не победили монстра Месси, только Роналду смог»
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Гвардиола о пропуске «Реалом» церемонии «Золотого мяча»: «Это их дело, не собираемся судить других. Важность приза выросла – Хави и Иньеста не победили монстра Месси, только Роналду смог»

Пеп Гвардиола оценил решение «Реала» не посещать церемонию «Золотого мяча».

Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Это их дело. Если они хотят поздравить [победителя] – это нормально. Если нет – это тоже нормально. Мы в «Манчестер Сити» не собираемся судить другие клубы.

В позапрошлом сезоне, например, Эрлинг Холанд выиграл требл, забил более 50 голов. Я сказал ему: «Находясь там, ты должен быть просто счастливым». Я сказал то же самое и Родри.

Если ты в первой четвертке голосования – это исключительный результат. В прошлом сезоне Эрлинг должен был победить. Должен был победить Лионель Месси? Тоже да.

Должен ли это быть Винисиус? Может быть. Но это [решает] не элитная группа. Это журналисты голосуют.

Родри произнес невероятную речь – он говорил о семье и испанском футболе. За последнее десятилетие испанский футбол изменился – были выиграны чемпионат мира, Евро.

Важность «Золотого мяча» выросла за последние 10-15 лет. Помню, как однажды номинировали трех игроков из Ла Масии: Хави и Иньеста не смогли победить Месси, он был монстром. Только у Роналду получилось», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoКриштиану Роналду
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoПеп Гвардиола
logoЗолотой мяч
logoРодри
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
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