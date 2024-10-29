Гвардиола о пропуске «Реалом» церемонии «Золотого мяча»: «Это их дело, не собираемся судить других. Важность приза выросла – Хави и Иньеста не победили монстра Месси, только Роналду смог»
Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
«Это их дело. Если они хотят поздравить [победителя] – это нормально. Если нет – это тоже нормально. Мы в «Манчестер Сити» не собираемся судить другие клубы.
В позапрошлом сезоне, например, Эрлинг Холанд выиграл требл, забил более 50 голов. Я сказал ему: «Находясь там, ты должен быть просто счастливым». Я сказал то же самое и Родри.
Если ты в первой четвертке голосования – это исключительный результат. В прошлом сезоне Эрлинг должен был победить. Должен был победить Лионель Месси? Тоже да.
Должен ли это быть Винисиус? Может быть. Но это [решает] не элитная группа. Это журналисты голосуют.
Родри произнес невероятную речь – он говорил о семье и испанском футболе. За последнее десятилетие испанский футбол изменился – были выиграны чемпионат мира, Евро.
Важность «Золотого мяча» выросла за последние 10-15 лет. Помню, как однажды номинировали трех игроков из Ла Масии: Хави и Иньеста не смогли победить Месси, он был монстром. Только у Роналду получилось», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
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