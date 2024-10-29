Главред France Football: «Неприятно удивлен отсутствием делегации «Реала» на церемонии «Золотого мяча». Они оказывали на меня сильное давление»

Главный редактор France Football выразил разочарование из-за поведения «Реала».

Вингер «Реала» Винисиус стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», а награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Делегация мадридского клуба пропустила церемонию.

«По всей видимости, на позиции Винисиуса повлияло присутствие Джуда Беллингема и Даниэля Карвахаля в топ-5. Математически это отняло у него несколько очков.

Голосовавшие разделили свои решения между ними, что сыграло на пользу Родри.

На меня оказывалось сильное давление со стороны «Реала », но, как это бывает и с другими клубами, я всегда был ясен и честен, и, возможно, мое молчание довело их до предела.

Но было то же самое, что и с остальными. Я был очень неприятно удивлен отсутствием их делегации», – сказал главный редактор France Football Венсан Гарсия в интервью L’Équipe.

«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии