Главред France Football: «Неприятно удивлен отсутствием делегации «Реала» на церемонии «Золотого мяча». Они оказывали на меня сильное давление»
Вингер «Реала» Винисиус стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», а награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Делегация мадридского клуба пропустила церемонию.
«По всей видимости, на позиции Винисиуса повлияло присутствие Джуда Беллингема и Даниэля Карвахаля в топ-5. Математически это отняло у него несколько очков.
Голосовавшие разделили свои решения между ними, что сыграло на пользу Родри.
На меня оказывалось сильное давление со стороны «Реала», но, как это бывает и с другими клубами, я всегда был ясен и честен, и, возможно, мое молчание довело их до предела.
Но было то же самое, что и с остальными. Я был очень неприятно удивлен отсутствием их делегации», – сказал главный редактор France Football Венсан Гарсия в интервью L’Équipe.
«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии
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