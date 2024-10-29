Мостовой о травме Батракова: «Я с этими голеностопами всю жизнь мучился, тоже в подкатах стелились. Я тоже крутил и вертел, поэтому получал»

Александр Мостовой высказался о травме хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«Неприятный момент. Мне тоже били часто по голеностопу, как Батракову . Ему не повезло. Вроде Мантуан бил по воротам и деть ногу было некуда, но можно было чуть-чуть притормозить и смягчить. Но бразильца тоже понять можно. Неудачно попал.

Здоровья Алексею! Я с этими голеностопами всю жизнь мучился, потому что тоже в подкатах стелились. Я тоже крутил и вертел, поэтому получал», — сказал экс-игрок сборной России.