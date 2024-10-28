Мусаев после 10-й победы подряд: «Краснодар» хочет стать чемпионом, бронза и серебро были. Мы выигрываем и не останавливаемся, если продолжим так – все будет зависеть только от нас»
Мурад Мусаев рассказал, думают ли в «Краснодаре» о завоевании чемпионства.
«Надо меньше говорить и больше делать. Конечно, мы хотим стать чемпионами. У нас были бронзовые и серебряные медали. Но не надо об этом много говорить.
Мы не теряем тонус, концентрацию. Мы выигрываем и не останавливаемся. Если продолжим так, то все будет зависеть только от нас. Однако будет очень сложно.
Мы понимаем, что на мастерстве и классе в России невозможно обыграть. Помимо этого, надо прилагать еще 100-процентную самоотдачу. Сейчас мы слышим друг друга, но пока рано говорить. Мы постараемся сделать все, чтобы добиться хорошего результата», – сказал главный тренер «Краснодара».
«Краснодар» выиграл 10 матчей чемпионата подряд. Рекорд России у ЦСКА – 13
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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