Мусаев после 10-й победы подряд: «Краснодар» хочет стать чемпионом, бронза и серебро были. Мы выигрываем и не останавливаемся, если продолжим так – все будет зависеть только от нас»

Мурад Мусаев рассказал, думают ли в «Краснодаре» о завоевании чемпионства.

«Надо меньше говорить и больше делать. Конечно, мы хотим стать чемпионами. У нас были бронзовые и серебряные медали. Но не надо об этом много говорить.

Мы не теряем тонус, концентрацию. Мы выигрываем и не останавливаемся. Если продолжим так, то все будет зависеть только от нас. Однако будет очень сложно.

Мы понимаем, что на мастерстве и классе в России невозможно обыграть. Помимо этого, надо прилагать еще 100-процентную самоотдачу. Сейчас мы слышим друг друга, но пока рано говорить. Мы постараемся сделать все, чтобы добиться хорошего результата», – сказал главный тренер «Краснодара ».

«Краснодар» выиграл 10 матчей чемпионата подряд. Рекорд России у ЦСКА – 13