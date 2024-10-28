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Кузьмичев о травме Батракова: «Ничего критичного, опухоли на голеностопе нет. Все будет ясно после контрольного МРТ»

Владимир Кузьмичев поделился подробностями о травме Алексея Батракова.

Полузащитник «Локомотива» получил повреждение в конце второго тайма матча Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1) после столкновения с Густаво Мантуаном. Батраков был заменен и смог покинуть поле только в сопровождении медицинского персонала.

«На вчерашний день, по ощущениям Алексея, там ничего критичного нет. Опухоли на голеностопе тоже не появилось.

Сегодня Батракову будет сделано контрольное МРТ, после которого все будет ясно. Пока еще никаких результатов нет.

Алексей чувствует себя хорошо – болевых ощущений уже нет, как и опухоли. Так что будем надеяться, что все обойдется», – сказал бывший директор академии «Локомотива».

Жутко выгнулась нога Батракова от удара шипами. Похоже, все обошлось

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoтравмы
Владимир Семенович Кузьмичев
logoЗдоровье
logoАлексей Батраков
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