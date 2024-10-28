Кузьмичев о травме Батракова: «Ничего критичного, опухоли на голеностопе нет. Все будет ясно после контрольного МРТ»

Владимир Кузьмичев поделился подробностями о травме Алексея Батракова.

Полузащитник «Локомотива» получил повреждение в конце второго тайма матча Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1) после столкновения с Густаво Мантуаном. Батраков был заменен и смог покинуть поле только в сопровождении медицинского персонала.

«На вчерашний день, по ощущениям Алексея , там ничего критичного нет. Опухоли на голеностопе тоже не появилось.

Сегодня Батракову будет сделано контрольное МРТ, после которого все будет ясно. Пока еще никаких результатов нет.

Алексей чувствует себя хорошо – болевых ощущений уже нет, как и опухоли. Так что будем надеяться, что все обойдется», – сказал бывший директор академии «Локомотива ».

Жутко выгнулась нога Батракова от удара шипами. Похоже, все обошлось