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Орлов о Батракове: «Не надо ни с кем сравнивать – Аршавин дорос до «Арсенала», это европейский уровень. Алексею надо добавлять»

Геннадий Орлов оценил игру Алексея Батракова в матче с «Зенитом».

Вчера «Локомотив» сыграл вничью (1:1) с петербуржцами в 13-м туре Мир РПЛ.

Полузащитник железнодорожников сравнял счет на 68-й минуте игры. На счету 19-летнего игрока уже 8 голов – больше всех в текущем чемпионате России. Также он входит в тройку лучших ассистентов лиги с 6 результативными передачами.

«У «Локо» хорошо вошел в игру Пиняев, сразу же отдал голевую передачу. Ну и Батраков этот матч может, конечно, занести себе в актив. Я бы, правда, пока им не восхищался, не перехваливал. Но факт остается фактом: он уже лидирует в бомбардирской гонке, будучи полузащитником. Это уже о чем-то говорит.

Здорово пробил с ходу, не наугад. У него есть голевое чутье, хорошо видит поле. Он боец, не раскис после стычки с Венделом, показал себя очень неуступчивым парнем. Способный.

Но не надо его ни с кем сейчас сравнивать. Батраков начал ярче, чем Аршавин? Постойте. Давайте понаблюдаем за ним на длинной дистанции. Аршавин вообще-то дорос до «Арсенала», это европейский уровень.

Не надо петь Батракову дифирамбы. Хорошо, что у нас появился такой полузащитник, но ему надо добавлять. Дайте ему еще поиграть. Не исключаю, что защитники, опорники его раскусят. Вот зенитовцы не изучили Алексея, не подготовились должным образом.

В целом, у Галактионова крепкая команда. Единственное – защитники медленные. И Ньямси, и Монтес. Зенитовцы могли их обыгрывать на скорости, но... Счет на табло», – заявил комментатор Геннадий Орлов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoГеннадий Орлов
logoМихаил Галактионов
logoСесар Монтес
logoВендел
logoЖерзино Ньямси
logoСпорт-Экспресс
logoСергей Пиняев
logoАлексей Батраков
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