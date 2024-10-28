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Невилл о пенальти «Вест Хэма» против «МЮ»: «Кут и близко не хотел его ставить, смотрел раз 8. Дело в давлении – Оливер отправил его на ВАР, никто не любит расстраивать начальников»

Гари Невилл высказался о пенальти в ворота «Ман Юнайтед» в матче с «Вест Хэмом».

«Манчестер Юнайтед» уступил лондонцам (1:2) в матче 9-го тура АПЛ. На 87-й минуте защитник манкунианцев Маттейс де Лигт столкнулся в штрафной площади с форвардом «Вест Хэма» Дэнни Ингзом. Нидерландец зацепил ногу соперника, и тот упал на газон. В момент контакта Ингза с де Лигтом мяч также попал первому в руку.

Поначалу главный судья Дэвид Кут не увидел нарушения правил, однако после подсказки видеоассистента отправился смотреть повтор. Процесс ознакомления с записью занял около двух минут, после чего арбитр назначил одиннадцатиметровый.

«Каждая команда сталкивается с плохими решениями, но это было неправильным по нескольким причинам.

Де Лигт выходит, это не потеря мяча в пользу Дэнни Ингза, мяч болтается в штрафной, они оба как бы идут на него, и колено от де Лигта просто касается Ингза, на самом деле ничего ничего не произошло.

Судья Дэвид Кут не назначает пенальти на поле, а затем Майкл Оливер подзывает его к экрану ВАР. Я отметил тот факт, что, когда Дэвид Кут подошел, он, должно быть, посмотрел это раз восемь, я просто кричал в телевизор. По-моему, он не думал, что это пенальти и не хотел его ставить, но развернулся и отменил свое первоначальное решение, что было неправильным.

Я думаю, дело в давлении, возможно, от того, что Майкл Оливер, доминирующий судья, отправил его на экран... Никто не любит расстраивать своих начальников. Вы думаете об этом, когда вы молодой игрок, а у вас в раздевалке есть опытный игрок, или если вы молодой сотрудник в офисе, а вам звонит кто-то из опытных работников, вы не хотите говорить им, что они неправы.

Я думаю, это было как-то так, потому что я не уверен, что Дэвид Кут был хоть немного близок к тому, чтобы считать, что это был пенальти. И это был большой шок, и в конце Джеррод Боуэн выходит, решительно бьет пенальти, и «Юнайтед» проигрывает матч», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

АПЛ про пенальти за фол де Лигта: «ВАР счел контакт с голенью Ингза достаточным и рекомендовал изучить повтор. Судья отменил свое первоначальное решение»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoГари Невилл
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoМайкл Оливер
Дэвид Кут
logoДэнни Ингз
видеоповторы
logoМаттейс де Лигт
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