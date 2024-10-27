Лопетеги о пенальти в ворота «МЮ» на 92-й: «Игроки говорят, что он был, судья считает так же, я уверен, что они правы. Я сам не видел момента»
«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» в 9-м туре АПЛ благодаря реализованному Джерродом Боуэном 11-метровому на 92-й минуте (2:1).
«Я не видел момент. Игроки говорят, что там был пенальти, и судья тоже так считает, так что я уверен, что они правы. Но я сам не видел. Я хотел бы отметить, что после их гола мы сохранили энергию и положительный настрой, чтобы выиграть матч. Я предпочитаю сохранять эту энергию.
На прошлой неделе у нас был плохой результат, но такое может случиться, а сегодня мы победили сильную команду. Выиграть любой матч – это большое испытание, сложно, нужно выкладываться на максимум. Нам нужно сохранять энергию, чтобы конкурировать и становиться лучше», – сказал главный тренер «Вест Хэма».
Тен Хаг про победный гол «Вест Хэма» с пенальти: «Чувствую несправедливость в 3-й раз за сезон. ВАР должен вмешиваться только при явных ошибках, это точно не она. Это нечестно»
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